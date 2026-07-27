Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ è la nuova safety car della F1. Celebra i 30 anni della collaborazione tra Mercedes ed il Circus

Lo scorso weekend, in occasione del Gran Premio d'Ungheria, la Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ ha debuttato come nuova safety car ufficiale della Formula 1, raccogliendo il testimone della GT Black Series, impiegata in questo ruolo dal 2022. All'Hungaroring sono state schierate due vetture con una speciale livrea celebrativa nera e rossa, realizzata per festeggiare i 30 anni della presenza di Mercedes come safety car ufficiale della Formula 1.

Quattordicesimo modello della casa di Stoccarda a ricoprire questo incarico, la GT 63 Pro 4Matic+ è equipaggiata con il motore V8 biturbo da 4,0 litri da 612 CV e 850 Nm di coppia, abbinato al cambio AMG Speedshift MCT 9G. Per la prima volta su una safety car della Formula 1 è stata inoltre adottata la trazione integrale completamente variabile Amg Performance 4Matic+, sviluppata per assicurare la massima motricità sia sull'asciutto sia sul bagnato.

Per l'impiego in gara, la vettura è stata dotata di un'aerodinamica specifica, con nuovi elementi che incrementano il carico alle alte velocità, e di un sistema di segnalazione a led conforme agli standard FIA, integrato con le tecnologie di comunicazione utilizzate dalla direzione gara. L'equipaggiamento comprende inoltre roll cage, sedili racing Recaro, cinture a sei punti e pneumatici Pirelli P Zero R.