Mercedes-AMG GT Black Series e GT 63 S, le auto ufficiali F1. Debutto in pista al Gulf Air Bahrain Grand Prix del 18-20 marzo

La prima prova della stagione 2022 del Campionato Mondiale di Formula 1, in calendario per il 18-20 marzo con il Gulf Air Bahrain Grand Prix, porterà al debutto le nuove Official F1 Safety Car e Official Medical Car fornite da Mercedes-AMG. In particolate nella funzione di auto del medico Ian Roberts si vedrà per la prima volta in F1 la GT 63 S 4Matic+, che per questa stagione - al pari della GT Black Series, sarà fornita alla organizzazione nella variante con massima potenza. «Gli ultimi anni hanno visto Mercedes-AMG celebrare un numero enorme di incredibili successi nel Campionato del Mondo di Formula 1 FIA, ben 8 titoli costruttori e 7 titoli piloti negli ultimi 8 anni sono cifre che parlano da sole - ha commentato Philipp Schiemer, Ceo di Mercedes‑AMG GmbH - A tutto questo si aggiunge l’ampio e diffuso trasferimento di tecnologia e immagine da quello che è il più importante degli sport motoristici». Proprio come l’anno scorso, Mercedes-AMG condivide l’impegno a fornire la safety car e la medical car con la britannica Aston Martin. Entrambi i marchi - si legge nella nota - mantengono un’ampia collaborazione tecnica, che include la fornitura da parte di Mercedes-AMG ad Aston Martin dei suoi motori biturbo a otto cilindri per i modelli di serie.

Alludendo alla alternanza delle presenze in pista, Schiemer ha confermato che «non era assolutamente in dubbio che, dopo oltre 25 anni, avremmo esteso anche nel 2022 il nostro impegno come fornitore di safety car e medical car, con due modelli assolutamente eccezionali della nostra gamma. Dal 1996 ogni anno nel loro ruolo di Official F1 Safety Car, le nostre auto ad alte prestazioni hanno guidato in sicurezza delle gare di Formula 1 scendendo in pista quando chiamati in caso di maltempo o in caso di incidente. E quando necessario, la nostra auto medica ufficiale di F1 è arrivata sul posto il più rapidamente possibile». Per garantire questi servizi Mercedes-AMG ha alzato ulteriormente l’asticella per la stagione 2022 fornendo la AMG GT Black Series da 730 Cv e la AMG GT 63 S da 639 Cv. Bernd Mayl„nder, che guida la Official F1 Safety Car del Campionato FIA dal 2000, ha affermato al riguardo: «Sono così felice di essere ancora una volta al volante della safety car di Formula 1 per la stagione 2022. E sono particolarmente lieto che quest’anno sia una Mercedes-AMG GT Black Series. Ho già avuto la possibilità di testare questo fantastico veicolo molte volte e sono semplicemente sbalordito da quanto sia vicino a un’ auto da corsa purosangue. Ô davvero un passo importante rispetto alla GT R dell’anno scorso». Gli interni della Safety Car ufficiale sono gli stessi della serie AMG GT Black standard con il pacchetto Track opzionale che include un roll-bar in titanio imbullonato e dalle cinture di sicurezza a sei punti previste dalla FIA.

Presenti anche due tablet nella consolle centrale e nel quadro strumenti (davanti al sedile del passeggero) che consentono al copilota Richard Darker di monitorare la pista e la gara. Sul tablet sinistro nella console centrale viene visualizzato il segnale TV internazionale mentre il monitor destro può essere commutato tra la rappresentazione animata che mostra la posizione attuale delle auto da corsa in pista o i tempi sul giro attuali. La gestione dei dati per gli strumenti di comunicazione visiva è gestita da un InCar Hotspot con WLAN. Sono installati anche altri sistemi aggiuntivi specifici della FIA, identici a quelli di ogni monoposto di Formula 1 compreso il transponder per il rilevamento del tempo, il GPS ad alta risoluzione, la telemetria e il sistema di segnalazione con tre Led colorati che mostrano le rispettive bandiere nel tratto di pista che viene percorso in quel momento. Per questa vettura gli specialisti delle sospensioni di Affalterbach hanno progettato un assetto che in combinazione con i pneumatici Pirelli P Zero offre la migliore soluzione possibile per tutte le piste e le condizioni meteorologiche.

L’azienda non ha fornito dettagli sull’accelerazione e la velocità massima della nuova Official F1 Safety Car precisando solo che «sono più che sufficienti per il lavoro» che deve svolgere. Nella versione di serie la GT Black Series scatta da zero a 100 km/h in 3,2 secondi e raggiunge i 325 km/h. La nuova auto medica ufficiale Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ debutta sostituendo la precedente C 63 S AMG Station Wagon. Poiché si tratta di una coupé quattro porte con ampio abitacolo, la squadra che viaggia a bordo è composta da un massimo di 3 medici, incluso Ian Roberts coordinatore soccorso medico FIA. Sui sedili sedili posteriori ci sono uno o due medici locali che provengono da una clinica specializzata vicino al rispettivo circuito. Il motore biturbo V8 da 4,0 litri eroga una potenza di 639 Cv e permette di accelerare da zero a 100 km/h in 3,2 secondi. La sua velocità massima è di 315 km/h.