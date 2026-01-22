Mercedes, ecco la livrea della F1 W17 E Performance per il campionato 2026. È più stretta e con la linea di colore verde

Il team Mercedes ha svelato la livrea della sua monoposto per il 2026, la Mercedes-AMG F1 W17 E PERFORMANCE. Nella stagione che «vede il più grande cambiamento tecnico nella storia di questo sport, con telaio, Power Unit e regolamenti sui carburanti completamente nuovi», sottolinea sui social il team Mercedes, «la W17 è quindi più piccola, più stretta e più leggera» della precedente. "È dotata di un'aerodinamica attiva con alettoni anteriori e posteriori mobili, un motore che produce una ripartizione quasi 50/50 tra potenza elettrica e combustione e funziona con carburanti sostenibili avanzati sviluppati dal title e technical partner Petronas».

La W17, aggiunge Mercedes, «presenta anche una nuova e sorprendente livrea che segna un'audace espressione di identità ed evoluzione. Una dinamica linea di flusso verde Petronas caratterizza il design, slanciandosi verso il basso per enfatizzare velocità e precisione, armonizzando al contempo la transizione dall'iconico argento Mercedes al nero intenso del team. La parte superiore delle fiancate presenta il caratteristico rombo ispirato ad AMG, che si abbina all'iconico motivo a stella a tre punte Mercedes sul cofano motore».

«La Formula 1 subirà cambiamenti significativi nel 2026 e siamo preparati per questa transizione - dice il team principal, Toto Wolff -. I nuovi regolamenti richiedono innovazione e massima attenzione in ogni ambito delle prestazioni. Il nostro lavoro sulla nuova vettura e lo sviluppo a lungo termine della Power Unit e dei carburanti sostenibili avanzati con Petronas riflettono questo approccio».