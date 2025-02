Mercedes, ecco la W16 di Antonelli e Russell che punterà al Mondiale F1 2025

La livrea era già nota, svelata come per tutte le altre monoposto del Mondiale nello show della scorsa settimana a Londra, ma ora la Mercedes ha diffuso on line le immagini della W16, la vettura che parteciperà con più di qualche ambizione alla nuova stagione di Formula 1 al via a metà marzo, affidata al britannico George Russell e al debuttante Andrea Kimi Antonelli. Rispetto alla W15, a giudicare dalle foto, gli interventi hanno riguardato soprattutto le superfici aerodinamiche e le sospensioni anteriori, mentre per quanto riguarda quelli nascosti e la loro efficacia bisognerà aspettare la verifiche della pista, ormai imminenti nella tre giorni di test previsti da mercoledì in Bahrain.

Domani, la Mercedes sulla pista di Sakhir ha in programma anche il filming day. «Il nostro obiettivo principale è stato quello di ridurre la riluttanza della W15 a girare nelle curve lente, insieme allo squilibrio nelle temperature degli pneumatici che rendeva l'auto incostante da una sessione all'altra», ha spiegato il progettista, James Allison.

«Siamo soddisfatti dei progressi fatti durante l'inverno e non vediamo l'ora di scoprire dove ci collochiamo rispetto agli altri», ha aggiunto. Il team principal, Toto Wolff, ha sottolineato che «tutti nel team, a Brackley e Brixworth, hanno lavorato duramente. La scorsa stagione abbiamo ottenuto diverse vittorie ma ora vogliamo arrivarci in modo più costante. Però sapremo dove siamo solo alla prima gara in Australia». Parlando dei due piloti, Wolff ha detto che «George ha dimostrato di essere uno dei migliori della griglia, in grado di competere per il campionato se possiamo dargli un'auto in grado di farlo. Kimi - ha proseguito parlando dell'italiano 18enne - ha tutto il talento necessario per raggiungere grandi traguardi al vertice dello sport, ma questa è una stagione da principiante e ci saranno inevitabilmente alti e bassi»