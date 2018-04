Mercedes EQ, piazza di Spagna si tinge di blu per flash mob. A Trinità dei Monti omaggio a Formula E e mobilità elettrica

ROMA - La mobilità del futuro? Elettrica e a zero emissioni. È questa la strada intrapresa da Mercedes Benz che, ha deciso di “inaugurare” la settimana della Formula E a Roma (la gara è prevista per sabato) con un evento tutto particolare. Un flash mob con palloncini blu, il colore della mobilità elettrica, nel cuore della Capitale. Centinaia di persone si sono date appuntamento sulla scalinata di Trinità dei Monti con tanto di palloncini colorati per salutare il debutto di Mercedes EQ nel campionato di Formula E in qualità di sponsor per l'European leg 2017/18 dell'ABB FIA Formula E Championship e presenting partner della gara nella Città Eterna. All'evento di Roma, Mercedes EQ ha inoltre riservato due anteprime assolute per il pubblico italiano: la EQA, il primo concept EQ full electric nel segmento delle compatte, e la smart vision EQ fortwo, il robotaxi del futuro, a guida completamente autonoma.

L'altra sorpresa è prevista invece per il prossimo sabato quando, sul tracciato cittadino dell'Eur, gli appassionati del marchio smart potranno assistere alla sfilata di presentazione della smart EQ fortwo e-cup, il primo trofeo monomarca 100% elettrico, mentre i più esigenti avranno addirittura la possibilità di provare su un percorso predefinito la versione a zero emissioni della piccola city-car 'intelligente'. La rivoluzione della mobilità elettrica parte da una città come Roma, dove una tradizione lunga secoli di storia incontra l'innovazione della mobilità del futuro. Su quelle stesse strade dove nell'antica Roma correvano le bighe presto, sotto il brand EQ, arriverà una nuova generazione di automobili 100% elettriche. Una famiglia che ha già la sua prima ambasciatrice con la smart EQ fortwo e forfour, la soluzione intelligente e a zero emissioni per la mobilità urbana, che proprio in Italia ha trovato i suoi più grandi fan. E non è un caso che Roma è il fulcro di questo successo: la Capitale, infatti, è stata fin da subito la vera protagonista del successo delle smart diventando la prima città al mondo per numero di esemplari in circolazione. EQ, il nuovo marchio di prodotti e tecnologie elettrificate della Stella, è la sintesi di un nuovo concetto di mobilità, elettrica ed intelligente in linea con le previsioni della casa.

Entro il 2022, infatti, Mercedes-Benz Cars ha pianificato la produzione di oltre dieci nuove auto elettriche, dalla piccola smart fino ai grandi suv. EQ, in tal senso, con il suo design affascinante, il piacere di guida sorprendente, la massima sicurezza e la versatilità nell'utilizzo quotidiano, rappresenta un punto di partenza per intraprendere la strada del futuro. Allo stesso tempo, EQ rappresenta il principale “driver” di un ecosistema di mobilità elettrica intelligente integrato attraverso prodotti, servizi, tecnologie e innovazione: dalle automobili ai wallbox di ricarica, passando per i servizi di charge dedicati e gli accumulatori di energia domestici.