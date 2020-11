Hamilton: «Vittoria che mi scalda il cuore, dedicata a eroi silenziosi del team». Wolff: «Non sono solo numeri»

IMOLA - «È stata una gara spossante. Ho fatto una brutta partenza, ma la vittoria mi scalda il cuore perché so quanto lavorano i ragazzi che lavorano in fabbrica e non li celebriamo mai abbastanza». Lo ha detto il britannico Lewis Hamilton, dopo la vittoria nel Gp dell’Emilia Romagna. Un successo che ha permesso alla Mercedes di centrare il settimo titolo costruttori consecutivo. «È fantastico vedere lo spirito di questo team e sono grato di poterne fare parte conquistando un record che nessun team era riuscito a stabilire. Non è semplice portare in pista grandi prestazioni un weekend dopo l’altro, non avrei mai potuto immaginare di conquistare questo record», ha concluso il pilota della Mercedes.

«Oggi sono stato sfortunato. Ero partito bene, una delle poche cose andate bene, poi al secondo giro alla curva 7 c’era un detrito e non ho potuto evitarlo, è finito proprio al centro della macchina causando un danno che mi ha reso la gara molto complicata». Lo ha detto il pilota della Mercedes Valtteri Bottas dopo il secondo posto a Imola. «Era impossibile evitare che Verstappen mi superasse. Ho cercato di spingere oltre il limite e questo mi ha fatto commettere degli errori. Sono stato sfortunato», ha insistito Bottas. Sempre un detrito in pista ha rovinato la gara anche all’olandese della Red Bull, finito fuori pista a causa di una foratura a pochi giri dalla fine quando era secondo dietro a Lewis Hamilton. Con la doppietta al Gp dell’Emilia Romagna a Imola, la Mercedes ha conquistato il settimo titolo costruttori di fila, un record assoluto in Formula 1, che prima condivideva con la Scuderia Ferrari.

«Non sono solo dei numeri - ha affermato il team principal, Toto Wolff -, ma qualcosa di cui essere orgogliosi. Finché possiamo rimanere motivati, penso che possiamo spingere ancora di più. Non vediamo l’ora di cominciare una nuova sfida».