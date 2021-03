Mercedes lancia la W12, la monoposto per Hamilton e Bottas che vuole battere tutti i record

E' bella, bellissima, accattivante, aggressiva. E' la Mercedes W12, la naturale evoluzione della vincente W11. Toto Wolff, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas non hanno dubbi: anche il 2021 sarà una stagione che vedrà la Mercedes nell'antipatico ruolo del team da battere. La W12 appare come una monoposto raffinata, ben curata nei dettagli aerodinamici. Infatti, nonostante le restrizioni regolamentari, in Mercedes sono riusciti a migliorare l'efficienza aerodinamica grazie ad un attento e preciso lavoro in galleria del vento, mentre dalla power unit hanno estrapolato ancora maggiori prestazioni. Insomma, a sentire le prime indiscrezioni, per gli avversari del team diretto da Toto Wolff ci sarà ben poco da fare per impedire loro di andare alla caccia dell'ottavo titolo mondiale consecutivo. Un record ulteriore che, se conquistato, rimarrà scolpito a lungo nella storia della Formula 1.



Mercedes ha deciso di mantenere la livrea nera in ossequio alla lotta per i diritti civili intrapresa con ardore da Lewis Hamilton, che sostiene attivamente il movimento Black Lives Matter. Nel cofano motore però, appare la colorazione argento classica della Casa di Stoccarda dove sono vistose le scritte AMG, a testimonianza della intensa collaborazione con la branchia sportiva di Daimler AG, mentre è ben più marcata la presenza dell'azzurro squillante sulle ali anteriori dello sponsor Petronas. Il rosso è più esteso nella zona del cupolino dove si evidenzia lo sponsor Ineos, che recentemente ha acquisito il 33 per cento delle azioni del team.

Tra le principali novità tecniche della W12 che porta la firma di James Allison, spicca un taglio triangolare nel fondo vettura difronte alle ruote posteriori. Sono state ridotte di qualche centimetro le alette del condotto dei freni posteriori. Si è ridotta l'altezza dei due listelli interni vicini all'asse della vettura nel diffusore. Sono state sigillate le fessure nel fondo attorno ai bargeboard. Le modifiche aerodinamiche sono state un obiettivo chiave nello sviluppo della W12, ma alcune delle parti della W12 sono identiche alla W11 a causa del congelamento delle regole, fattore che ha ridotto il picco di lavoro richiesto per la nuova vettura, ma ha anche prodotto nuove sfide e difficoltà.