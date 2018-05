Mercedes prepara il terreno, il team satellite Hwa 11^ squadra ufficiale dalla 5^ stagione

AFFALTERBACH – La marcia di avvicinamento di Mercedes alla Formula E continua anche nella quinta stagione. Alla fine dell'anno entrerà a far parte del circuito la HWA Ag. Si tratta della società nata nel 1998 che si occupa delle attività sportive per conto della casa di Stoccarda. Non a caso è di fatto una “costola” della AMG, in seno alla quale era la divisione corse. Esattamente come la AMG, la HWA ha sede ad Affalterbach.

Il team tedesco sarà l'undicesimo team della prossima stagione, la prima senza cambio macchina grazie all'adozione delle nuove monoposto Gen 2. La Hwa Ag sarà una scuderia privata cliente della monegasca Venturi, che a sua volta schiera piloti della galassia Mercedes come il tedesco Maro Engel e lo svizzero Edoardo Mortara.

La HWA Ag collaborava già con il team Venturi, ma con il prossimo campionato "balla da sola". La Formula E ha assicurato che a breve renderà nota l'entry list per la nuova stagione della quale non sarà certamente più protagonista la Renault e.Dams (tre titoli a squadre ed uno piloti vinti finora), che cede il testimone a Nissan. «Sono felice di dare il benvenuto alla HWA Ag nella Formula E – ha sorriso Alejandro Agag, Ceo della rassegna – Sono ansioso di vedere il team in pista quest'anno».

«La Formula E è una disciplina del motorsport completamente nuova con una alta competitività», ha osservato Ulrich Fritz, Ceo della HWA Ag. Il team è fra quelli più vittoriosi del Dtm, il campionato turismo tedesco, dal quale Mercedes ha annunciato il ritiro a fine stagione. Con Gary Paffet la scuderia ha appena vinto la gara inaugurale del suo ultimo campionato. Fritz ha fatto sapere di voler continuare questa storia di successi anche nella Formula E. «È una sfida che siamo felice di accettare», ha aggiunto.