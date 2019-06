Mercedes, prosegue la marcia di avvicinamento: due giorni di test a Varano per la EQ Silver Arrow 01

PARMA - Subito dopo l’Prix di Berna (22 giugno) Gary Paffet e Stoffel Vandoorne hanno fatto gli straordinari nei giorni scorsi (24 e 25) sulla pista italiana di Varano (Parma). I due piloti della Hwa Racelab hanno girato con la EQ Silver Arrow 01 del team Mercedes, che esordirà nella Formula E con la sesta stagione, quella che comincia in novembre. Almeno per il momento non è chiaro se il britannico ed il belga verranno confermati. Vandoorne, in ogni caso, ha già conquistato un podio (terzo a Città del Messico) ed ha guadagnato una pole, ad Hong Kong.

A Varano, tr ail 24 e 25 giugno, il bolide elettrico del Mercedes-Benz EQ Formula E Team ha completato 218 giri. Lo scorso marzo, sulla stessa pista, il belga ed Edoardo Mortara, chiamato a sostituire Paffet impegnato negli Stati Uniti, avevano percorso quasi 530 chilometri. Il britannico si è detto soddisfatto: «Naturalmente ci aspetta ancora molto lavoro, ma il risultato di questi test è stato veramente positivo», ha commentato.

«Le prime impressioni sono molto positive», ha confermato Vandoorne, che è puntualmente il più votato per il Fan Boost in gara. «È stato importante verificare l'evoluzione del nostro powertrain dopo l'esordio di qualche mese fa», ha aggiunto. Anche il pilota belga è consapevole del lavoro che ancora resta da fare, ma «gli elementi fondamentali sono giusti e tutto sembra andare nel verso giusto, che è poi quello che conta in questo momento».

Dominatrice assoluta della Formula 1, la casa con la Stella è intenzionata a vincere anche nel circuito elettrico anche per sostenere il lancio della propria gamma di veicoli intelligenti ed a zero emissioni contraddistinti dalla sigla EQ. In capo a Ian James, managing director della Mercedes-Benz Formula E Ltd, ci sono grandi responsabilità alla vigilia del debutto fissato per il 22 novembre in Arabia Saudita. «Sappiamo che c'è ancora molto da fare per arrivare ben preparati alla prima gara», ha ammesso.