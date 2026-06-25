Mercedes, Russell: «Felice per Hamilton e del suo ritorno al successo, è una minaccia per noi»

«Felice per Hamilton e del suo ritorno al successo. C'era chi voleva già darlo per finito, ma in Formula tante cose devono essere in armonia e, quando c'è, si vola. Sì, lui è una minaccia per noi». Lo ha detto il pilota della Mercedes George Russell nella conferenza stampa del giovedì al Red Bull Ring, sede domenica prossima della ottava prova del mondiale di Formula 1, in riferimento al successo del connazionale nel Gp di Barcellona su una «Ferrari ha avuto un grande telaio per tutta la stagione e a Barcellona ha fatto un grande step sul motore portando parecchi aggiornamenti. Noi restiamo il team da battere ma qui dovremo capire se l'avversario è la Ferrari o se Barcellona è stata una gara anomala», ha aggiunto sull'argomento.

«Non mi rende nervoso lottare con Kimi e lui, sono un pilota e sono abituato a lottare contro più di un avversario - ha detto ancora rispondendo ad una domanda sulle sfide che possono attenderlo da domani -. Gli ordini di scuderia? Per il team la priorità è la vittoria, noi da compagni di squadra dobbiamo essere intelligenti a non creare difficoltà in tal senso». Russell ha poi parlato dei problemi di affidabilità riscontrati dalla Mercedes, sottolineando che «venirne a capo per noi è una priorità, e riguarda tutti i clienti Mercedes. Al momento, però, io sono concentrato su cosa possa migliorare in pista».