Mercedes vestirà Adidas dalla prossima stagione. Fornirà abbigliamento, calzature e accessori per l'intero team

Nasce una nuova partnership pluriennale in F1, quella tra Adidas e il team Mercedes-AMG Petronas; la collaborazione sfrutta i 75 anni di esperienza del brand di abbigliamento e accessori sportivi, all'esordio nella massima formula. Dalla stagione 2025 Adidas fornirà abbigliamento, calzature e accessori per l'intero team, che saranno disponibili anche per i tifosi della stella. Non mancheranno capi in edizione limitata nel corso dell'anno. La gamma di abbigliamento adidas x Mercedes-AMG Petronas F1 team verrà svelata il mese prossimo, e sarà disponibile sui siti Adidas.com/motorsport e mercedesamgf1.com.

«Siamo molto felici di essere tornati nel mondo del motorsport - ha dichiarato Bj›rn Gulden, ceo di Adidas - l'interesse per il motorsport in generale e per la Formula 1 in particolare è cresciuto molto. Sta raggiungendo nuovi consumatori ed ha una grande influenza sullo sport e sulla cultura di strada. Siamo estremamente orgogliosi di introdurre le three stripes in F1 come official team partner del Mercedes-AMG Petronas F1 team, uno dei team di maggior successo di sempre».