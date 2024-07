Michael Rendina: «Rally di Roma gara più spettacolare e difficile del campionato. Incredibile prendere l'autostrada con le macchine da corsa»

Tra gli oltre 100 iscritti al Rally di Roma c è anche Michael il figlio non ancora ventiduenne di Max Rendina, che ha decisamente intrapreso la strada del papà. Rendina jr correrà la gara di casa con una Renault Clio R5, con la quale quest'anno, navigato da Fabiano Cipriani, sta studiando gli sterrati del Campionato Italiano Rally Terra. Arriva al Roma Capitale dopo la bella prova al San Marino.

Michael non rinuncerebbe mai alla gara di casa, che disputerà per la terza volta, è dunque il più adatto a spiegarci tutti i segreti di questa edizione della gara inventata dal papà.

"Il Rally di Roma Capitale è una gara difficilissima sia per la lunghezza del percorso, le prove speciali insidiose e le temperature altissime. Per il caldo si fa una preparazione specifica nei giorni prima della gara. Durante la corsa ci aiutiamo con degli integratori. Sulle macchine da corsa non c'è certo l'aria condizionata, bisogna arrangiarsi. Sulle prove più lunghe quelle da trenta chilometri si soffre molto! Fiuggi, dove abbiamo i pachi assistenza, almeno, è un luogo abbastanza fresco..."



E adesso parliamo della gara. Pronti al via siamo a Colle Oppio in attesa della prima speciale "Colosseo ACI Roma".

"E' un momento bellissimo, con tutte le luci che creano un'atmosfera speciale. Il pilota è a contatto con il pubblico. Tra l'altro percorriamo a piedi la prova prima del via e l'entusiasmo è al massimo. Per noi piloti, e penso anche il pubblico, è un'emozione unica. La prova è di 1,3 km, ovviamente non è decisiva. Dipende dal pilota, magari è di quelli che si esibiscono con i traversi che ..scaldano il pubblico"



Finita la Colosseo ACI Roma c' è il trasferimento a Fiuggi.

"Sì, usciamo dall'area del Colosseo, prendiamo il Raccordo e poi l'autostrada per Fiuggi. Un altro momento incredibile, prendere l'autostrada con le macchine da corsa, che permette di far vedere a tutti questo sport"

"A Fiuggi arriviamo intorno alle 22.30. Entriamo nel Parco Chiuso dove lasciamo la macchina che riprenderemo la mattina di sabato. Il parco chiuso è un'area delimitata, illuminata, e sorvegliata tutta la notte perchè non può entrare nessuno. E' differente dal parco assistenza dove passeremo durante il giorno. Qui sostiamo per un ultimo controllo della vettura prima di affrontare le tre prove speciali della prima tappa, da percorrere due volte. In sequenza abbiamo la prova di Alatri, che raggiungiamo dopo il passaggio di Fumone. C'è la chicane virtuale. E' un tratto di strada delimitato, dove bisogna scendere al di sotto di una velocità imposta. Si prosegue per Ceprano, dove c'è il refuel, e ci portiamo allo start della seconda prova, Santopadre Isola Liri, dopo un trasferimento di 57,4 km da Rocca d'Arce. E' la prova più lunga della giornata, 28 chilometri, che presenta alcuni tratti inediti. L'anno scorso ci sono state parecchie forature e altrettante polemiche. E' comunque un tracciato molto tecnico, da non sottovalutare"

Le forature non dipendono dalle "pizzicate" quando si taglia la curva?

"Sì, quando metti la gomma all'interno della curva. In questa prova capita spesso e la possibilità di forare aumenta"

E la scelta delle gomme?

"La scelta delle mescole è una, magari in funzione della temperatura più aumenta e più si consuma lo pneumatico. Possiamo cambiarli, anche se ne abbiamo per regolamento un numero limitato. Noi avendo una "tuttoavanti" cambieremo sicuramente gli anteriori".

Chiude il giro la Guarcino Altipiani, è una prova storica, che si faceva anni fa, velocissima. La sede stradale è larga e ci sono dei lunghi rettilinei dove puoi arrivare al limitatore di giri del motore!

Usciamo dagli Altopiani di Arcinazzo, scendiamo a Fiuggi, dove c'è il riordino, prima di entrare nell'area Service. Se c'è un problema l'equiapggio lo segnala prima di arrivare, in modo di allertare la squadra.

Qui c'anche il...rifornimento dei piloti, un panino, una bibita fresca. Molti, per risolvere il problema si portano in macchina una borsetta frigo con tutto il necessario perchè una gara così lunga è difficile resistere solo con un panino!

Domenica la seconda tappa, tre prove diverse dal primo giorno. Fiuggi, per ...scaldarsi, Cave che è la più lunga di tutto l'europeo, Monastero che si faceva anni fa, un vero cult per noi romani. Non l'ho ancora vista, è vietato dal regolamento. Lo potrò fare giovedì, nelle ricognizioni autorizzate che ci impegneranno dalle 7 di mattina alle 10 di sera, salvo un breve break per pranzo".



Che effetto fa correre in una gara organizzata da tuo padre?

"Sicuramente degli effetti positivi e negativi. E' anche la gara della nostra città. Penso sempre che se faccio un errore creo problemi all'organizzazione che è la mia famiglia, alle persone che vedi tutti i giorni. C'è tensione, ma anche la voglia di dimostrare di poter fare bene!"



E' davvero la gara più bella del campionato?"

"Il mio giudizio può sembrare di parte, ma ascoltando il parere degli altri piloti, soprattutto stranieri, gente che corre il mondiale , come Mikkelsen, Paddon, Solberg, Sesks, a detta loro è la gara più spettacolare!"