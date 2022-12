Mick Schumacher diventa pilota di riserva della Mercedes. Nella scuderia tedesca a partire dal 2023

La notizia girava nel paddok di F1 da un pò di tempo, ora c'è anche l'ufficialità. Mick Schumacher, iIl figlio del sette volte campione del Mondo, sarà il pilota di riserva della scuderia tedesca a partire dal 2023. Mick sbarca in Mercedes come pilota di riserva e condurrà un programma di lavoro al simulatore ma si terrà pronto ad impugnare il volante della W14 nel caso uno dei piloti titolari fosse indisponibile.

Ecco le sue prime parole: «Sono felicissimo di far parte della Mercedes F1. Darò il massimo per fornire un contributo a questo ambiente così professionale e competitivo. Ringrazio Toto e tutte le persone coinvolte per avermi dato fiducia». Toto Wolff, team principal della Stella di F1, ha voluto accogliere il giovane tedesco con queste parole: «Mick è pilota giovane e di talento, un gran lavoratore, con un approccio calmo e metodico, che vuole sempre migliorarsi. Sono qualità importanti e siamo felici che possa aiutarci nello sviluppo della W14».

Da sottolineare come da prassi che pochi minuti prima della nuova avventura di Mick, Ferrari aveva comunicato la fine del rapporto di collaborazione con il tedesco. Mick segue così le orme del padre Michael, che aveva corso in Formula 1 con Mercedes dal 2010 al 2012, concludendovi la carriera. Schumacher si era trovato senza sedile per il 2023 dopo che Haas aveva ufficializzato Nico Hulkenberg a fianco di Kevin Magnussen.