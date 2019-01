Ferrari, è ufficiale: Mick Schumacher entra nella Academy: «Felicissimo del mio futuro in rosso»

Ora è ufficiale: Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1, entra a far parte della Ferrari Driver Academy, il vivaio della scuderia di Maranello riservato ai giovani piloti da far crescere e correre. Lo ha annunciato la stessa Ferrari. Insieme a Schumi jr farà parte della Academy anche Giuliano Alesi, figlio di un altro grande ex delle Rosse, Jean.

«Per chi come me lo ha visto nascere ha sicuramente un significato emotivo particolare accogliere Mick in Ferrari, ma lo abbiamo scelto per il suo talento e per le qualità umane e professionali che ha messo già in mostra malgrado la sua giovane età». Così il nuovo team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha salutato l'arrivo nella Academy del figlio di Michael Schumacher, Mick che quest'anno correrà in Formula 2.

«Sono felicissimo di avere raggiunto un accordo con Ferrari e che il mio prossimo futuro nelle competizioni sia in rosso, entrando a far parte della Ferrari Driver Accademy e così anche della famiglia della Scuderia Ferrari». Sono le parole con cui Mick Schumacher, figlio del 7 volte iridato Michael Schumacher, commenta l'ufficialità del suo arrivo nel vivaio della 'rossà «Questo è un altro passo nella giusta direzione -prosegue il pilota 19enne-, potrò solo beneficiare dell'immensa competenza che c'è lì. Farò sicuramente di tutto per poter apprendere tutto ciò che mi può aiutare a raggiungere il mio sogno: correre in Formula 1. È più che ovvio che Ferrari abbia un posto enorme nel mio cuore fin da quando sono nato e in quello della nostra famiglia, sono felice anche a livello personale per questa opportunità».