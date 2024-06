Mick Schumacher guiderà nei test del team Alpine la prossima settimana

Mick Schumacher avrà la possibilità di presentarsi nuovamente su una vettura di Formula 1 la prossima settimana in un test del team Alpine. Il portale tedesco motorsport-magazin.com è stato il primo a riferire che Schumacher guiderà un'auto Alpine 2022 sulla pista francese di Le Castellet il 3 luglio, condividendo l'auto con il pilota di riserva di F1 del team Jack Doohan. Schumacher guida per la Alpine nel campionato mondiale endurance ed è collaudatore di F1 e pilota di riserva presso la Mercedes.

Il figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher ha corso in F1 2021 e 2022 per il team Haas. L'Alpine avrà un posto vacante in F1 l'anno prossimo perché Esteban Ocon non sarà tenuto. L'altro loro pilota è Pierry Gasly. Un altro candidato è Carlos Sainz, che a fine stagione dovrà lasciare la Ferrari per l'arrivo di Lewis Hamilton. Sainz ha guidato per l'Alpine nel 2017 e nel 2018 con il vecchio nome Renault. Lo spagnolo è stato accostato anche alla Williams e alla Sauber, che dal 2026 diventerà una squadra ufficiale Audi.