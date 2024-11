Mick Schumacher rammaricato per occasione mancata con Audi: «La vita non va sempre come previsto»

Il pilota tedesco Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo di F1 Michael Schumacher, è rammaricato per aver perso l'occasione di tornare come pilota ufficiale in Formula 1 con il team tedesco Audi. «La vita non va sempre come previsto e gli intoppi possono essere difficili da superare», ha scritto su Instagram, due settimane dopo che la squadra ha scelto il brasiliano Gabriel Bortoleto come compagno di squadra del tedesco Nico Hülkenberg.

L'Audi era l'ultima possibilità che Schumacher aveva di guidare un'auto la prossima stagione. Da quando ha lasciato la Haas, dopo due stagioni nel 2021 e nel 2022, nelle quali ha avuto una catena di incidenti e problemi, è stato collaudatore della Mercedes. Nonostante le difficoltà legate al ritorno nella massima categoria del motorsport internazionale, il 25enne è ottimista: «Ogni sfida è un'opportunità per imparare, crescere e tornare più forte. Questo è solo un capitolo, non tutta la storia. Il viaggio continua e sono determinato a superarlo». Allo stesso modo, ha ringraziato i suoi fan per il loro supporto. «Significa moltissimo per me», ha aggiunto il pilota.