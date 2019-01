Ferrari, porte aperte per Mick Schumacher. Vicina la firma per Academy e test

ROMA - Mick Schumacher sarebbe in procinto di firmare nei prossimi giorni per la Ferrari Drivers Academy. Lo riporta Motorsport aggiungendo che la scuderia di Maranello starebbe pensando al figlio del sette volte campione del mondo di F1 per effettuare dei test che si terranno il martedì e mercoledì seguenti ai Gran Premi di Bahrain e Spagna. Di queste quattro giornate, due saranno dedicate ai piloti esordienti, che hanno disputato al massimo due gare di F1. Lo scorso anno questo ruolo è stato ricoperto in Ferrari da Antonio Giovinazzi, che nel 2019 sarà pilota ufficiale Sauber. Nel 2018 Mick Schumacher ha vinto il titolo di campione europeo di F3 e quest’anno gareggerà nel campionato di F2.