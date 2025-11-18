Mika Hakkinen, la figlia dell'ex campione F1 Ella entra nell'accademia piloti della McLaren

C'è un altro Hakkinen che promette di fare grandi cose in formula 1. Come papà Mika, Ella la figlia 14enne del due volte campione del mondo, è stata inserita nel programma di sviluppo dei piloti in casa McLaren. La scuderia, che ha già festeggiato il titolo costruttori, ha scelto la giovanissima figlia d'arte che si è distinta lo scorso anno alla Champions of the Future Academy in Italia e ha già ottenuto vittorie e podi nel karting in tutta Europa. E sarà la pilota più giovane del programma. Suo padre, il 'Finlandese Volante', ha già lasciato intendere che Ella può arrivare a guidare in Formula 1, erede dell'italiana Lella Lombardi a cui si devono i primi passi al femminile nel mondo delle monoposto.

«E' una pilota di grande talento. Non lo dico perché sono suo padre, ma per la mia esperienza di ex pilota di alto livello», le parole dette qualche tempo fa dall'ex campione. La scuderia con sede a Woking ha inserito altre due giovani donne nel programma che guarda al futuro: e, ironia della sorte, anche loro due si chiamano Ella. L'adolescente finlandese testerà le monoposto in preparazione alla stagione 2027. Con lei le britanniche Ella Loyd (20 anni) ed Ella Stevens (19), con quest'ultima che è l'unica pilota ad aver vinto una gara nella massima categoria del karting britannico.

«Pur riconoscendo che c'è ancora molto lavoro da fare per aumentare la rappresentanza femminile nel motorsport, sono estremamente orgoglioso dei progressi compiuti in questo settore -, ha dichiarato Zak Brown, CEO di McLaren Racing -. Avere tre giovani piloti di talento nel nostro programma di sviluppo è davvero entusiasmante. Sono ansioso di vederle in pista».