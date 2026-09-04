Milano ospiterà lo show per il lancio della stagione 2027. Domenicali: «La città sarà un festival indimenticabile per la F1»

Milano nel 2027 come Londra nel 2025. Il capoluogo lombardo ospiterà dal 18 al 20 febbraio il lancio della prossima stagione della Formula1. 'F1 Live Milano' comprenderà un Fan Festival di tre giorni, mentre 'F1 The Show' racchiuderà uno spettacolo serale con la partecipazione dei piloti delle undici scuderie e dei Team Principal. La cerimonia del 2025 alla O2 Arena era stata vista da oltre 7,5 milioni di spettatori in streaming in 37 Paesi.

«Pensiamo sempre in grande e superiamo i limiti - spiega in un comunicato il presidente e ceo della Formula 1, Stefano Domenicali -. F1 Live Milano sarà un'esperienza incredibile pensata proprio per i nostri tifosi. Vogliamo che sentano di non limitarsi semplicemente a guardare questo sport, ma di esserne davvero immersi. Si tratta di una parte importante della nostra costante ambizione di avvicinare la Formula 1 ai fan più che mai, offrendo loro la possibilità di vedere da vicino i propri eroi e di vivere l'energia, l'innovazione e l'emozione che rendono la Formula 1 così unica. Mentre la F1 continua a raggiungere nuovi pubblici in tutto il mondo, le gare saranno sempre la nostra anima: ma vogliamo anche creare esperienze indimenticabili che diano vita all'entusiasmo della Formula 1 su scala ancora più ampia e continuare a esplorare ciò che è possibile».

«Sulla scia dello straordinario successo di F1 75 a Londra - prosegue Domenicali - F1 Live Milano trasformerà la città in un festival della Formula 1 per tre giorni indimenticabili, riunendo persone da tutto il mondo per celebrare tutto ciò che amano del nostro sport. So che i miei connazionali offriranno una fantastica accoglienza ai tifosi che si recheranno a F1 Live Milano e non vedo l'ora di vedere la città animarsi con l'energia della Formula 1, creando ricordi - conclude - che dureranno per tutta la vita».