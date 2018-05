Mini Challenge, ad Imola spettacolare gara d'esordio della 7^ edizione

IMOLA - Gustavo Sandrucci su Cascioli by Melatini Racing è il primo vincitore della settima edizione del Mini Challenge. Il viterbese ha preceduto al traguardo Luca Rangoni per soli 6 decimi, al termine di una sfida emozionante tra i cordoli dell'Enzo e Dino Ferrari di Imola. Sul podio anche Alessio Alcidi (MINI Roma by CAAL Racing), che ha fatto il vuoto dietro di se. Quarto il guest driver di MINI Italia, Alex Caffi, quinto Tobia Zarpellon (Ceccato Motors by C.Z. Bassano R.T.), sesto Gabriele Torelli MINI Milano by Progetto E20. Quest’ultimo gran protagonista dopo essere partito dalla pit lane con una serie infinita di sorpassi che lo hanno portato a ridosso dei primi 5. A chiusura della top 10: Ferraro, Gori, Campoli e Gentili.



MINI Challenge: gara 1 categoria Lite

Nella categoria Lite vince Ugo Federico Bagnasco (Reggio Motori by Dinamic Motorsport), in lotta con il greco Thomas Krasonis fino alle battute conclusive della gara. Alla fine il pilota greco si è dovuto accontentare della quarta piazza, dopo aver subito la rimonta del guest driver Lorenzo Baroni, a sua volta tra i protagonisti con una serie di sorpassi e segnando il miglior giro in gara. Terzo Alessandro Suerzi Stefanin. A completare l’ordine d’arrivo delle Lite Andrea D’Angelo, Leonardo Baccarelli e Andrea Tronconi.

MINI Challenge: gara 2 categoria Pro

Già protagonista in gara 1, Gabriele Torelli si aggiudica il primo round stagionale del MINI Challenge 2018 dopo un’intensa sfida con Sandrucci. Sul terzo gradino del podio di Imola troviamo Tobia Zarpellon, quarto Alex Caffi, penalizzato di 25’’ a fine gara per un sorpasso in regime di safety car e classificato settimo. Quarto Massimo Ferraro che ha preceduto Filippo Maria Zanin, scattato dal fondo dello schieramento e autore di una grande rimonta, e Gabriele Giorgi. All'ottavo posto Paolo Petriccione. Ritirati: Luca Rangoni, Alessio Alcidi, Roberto Gentili, Luca Gori.



Mini Challenge 2018: gara 2 categoria Lite

Nella categoria Lite, Ugo Federico Bagnasco fa il bis anche in gara 2, precedendo al traguardo il giovane greco Thomas Krasonis e Alessandro Suerzi Stefanin. Quarto Marco Santamaria poi il guest driver Gianluca Mauriello, penalizzato anche lui di 25’’ per un sorpasso in regime di safety car. A completare la classifica Andrea Tronconi, Andrea D’Angelo e Nicola Franzoso.