Mirko Bortolotti difende il titolo Dtm con la Lamborghini della scuderia Abt, che dopo 25 anni ha divorziato da Audi

HOCHGURGL – Il trentino Mirko Bortolotti, pilota ufficiale della Lamborghini, difenderà il titolo 2024 del Dtm sempre con una Huracán Gt3 Evo2 della scuderia tedesca Abt Sportsline, che dopo 25 anni ha “divorziato” da Audi per avviare una collaborazione con la casa di Sant'Agata Bolognese, peraltro controllata dal costruttore di Ingolstadt. La presentazione della squadra è avvenuta a quasi 2.000 metri di quota in Austria, a Hochgurgl, sulle rampe che portano al passo del Rombo, che confine con l'Italia.

L'altra guida schierata dal team che ha la propria base a Kempten, nel sud della Germania, e che è impegnato anche in Formula E, è il danese Nicki Thiim figlio di Kurt, protagonista del Dtm tra gli anni '80 e '90 con il titolo portato a casa nel 1986. Bortolotti, 35 anni come il collega scandinavo, è stato il terzo italiano ad aggiudicarsi il popolare campionato turismo della Germania, il secondo con un bolide italiano. Prima del suo, nell'albo d'oro della competizione comparivano solo i nomi di Roberto Ravaglia, vincitore nel 1989 al volante di una Bmw M3, e di Nicola Larini con una Alfa Romeo 115 V6 Ti nel 1993.

Il trentino non si era sbilanciato sul proprio futuro nei giorni successivi al trionfo, ma a margine della presentazione della macchina e della squadra ha ammesso che «i colloqui sono iniziati subito dopo la fine della scorsa stagione». «Mi hanno fatto sentire come se mi volessero davvero nella squadra – ha proseguito – Vedere il numero 1 sulla mia macchina è veramente una sensazione speciale». Nato a Trento, residente a Vienna e basato a Riva del Garda quando rientra in Italia, Bortolotti ha spiegato di aver conosciuto Abt in questi anni «come un avversario estremamente forte». «Penso che abbiamo tutti gli ingredienti per avere successo», ha precisato.

Il Dtm 2025 scatta il 26 aprile con la prima delle due prove sul circuito di Oschersleben, un'ora di macchina a sud Wolfsburg, dove si trova il quartier generale del gruppo Volkswagen. I fine settimana di gara sono complessivamente otto (16 corse) con uno sconfinamento nei Paesi Bassi, a Zandvort, il 7 e 8 giugno, e uno in Austria, il 13 e 14 settembre, a Spielberg, sul Red Bull Ring. Gran finale a Hockenheim il 4 e 5 ottobre.