Misano Grand Prix Truck, oltre 44mila spettatori per l'edizione 2026. Spettacolo in pista con il campionato europeo

Si chiude con 44.015 presenze l'edizione 2026 del Misano Grand Prix Truck, confermando la crescita della manifestazione e il suo ruolo tra i principali appuntamenti internazionali ospitati ogni anno dal Misano World Circuit. La due giorni ha fatto registrare 18.762 spettatori sabato e 25.253 domenica, con un'affluenza in aumento nel paddock e sulle tribune per il weekend inaugurale del Goodyear Fia European Truck Racing Championship. Dopo le prime gare disputate sabato, la giornata conclusiva ha regalato uno spettacolo per gli appassionati della serie continentale riservata ai camion da corsa. Il campione in carica Norbert Kiss, protagonista della doppietta nelle prime due prove del fine settimana, ha conquistato anche Gara 4, chiudendo il weekend con tre successi su quattro.

L'unica eccezione è stata Gara 3, vinta da Jochen Hahn davanti al figlio Lukas Hahn, con Antonio Albacete a completare il podio. Nella quarta e ultima corsa Kiss è tornato sul gradino più alto precedendo Sascha Lenz e René Reinert. Grande partecipazione anche nell'area espositiva e commerciale allestita nel cuore del paddock, punto di incontro per costruttori, aziende della filiera e operatori del settore. Tra i marchi presenti figuravano Daf, Iveco, Daimler Truck Italia, Renault Trucks, Man, tornata all'evento, oltre a Mobil Delvac, all'esordio a Misano, Bardahl e Rino Custom. Numeri significativi anche per le attività dedicate al pubblico. Nei due giorni sono stati effettuati 455 test drive con dodici veicoli, tra mezzi termici ed elettrici. A chiudere la manifestazione la parata finale in pista a Misano con 270 mezzi provenienti da diverse realtà del settore.