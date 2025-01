I miti si abbracciano: Defender sfida la Dakar. Land Rover prenderà parte alle prossime tre edizioni

La 47ª edizione della Dakar è appena andata in archivio, ma Land Rover sta già affilando le armi per il 2026. Proprio nel deserto dell’Arabia Saudita, che da sei anni fa da palcoscenico al rally raid più iconico e massacrante del mondo, lo storico marchio inglese ha annunciato che prenderà parte alla prossima edizione della Dakar nella categoria Stock con i suoi Defender. Non solo, il programma triennale di Land Rover prevede anche la partecipazione al FIA World Rally-Raid Championship. Un legame, quello tra Land Rover e la Dakar, che risale alla prima edizione del 1979. A conquistare la vittoria nella classe auto, dell’allora Parigi-Dakar, fu proprio una Range Rover guidata dalla coppia francese Alain Génestier e Joseph Terbiaut. A distanza di quasi mezzo secolo la sfida si rinnova ma, per l’occasione, Land Rover si affiderà al Defender, una delle sue vetture più iconiche. La rinnovata categoria Stock, che farà il suo esordio proprio nel 2026, vedrà impegnate le vetture strettamente derivate dalla serie divenendo, di fatto, il terreno ideale per mettere alla prova le auto che usiamo tutti i giorni. Le nuove norme prevedono, inoltre, la possibilità di adottare diverse tipologie di motorizzazioni, tra cui anche ibride, oltre a dover rispettare un tetto massimo per il costo di ciascuna vettura rendendo la competizione più equilibrata e incerta.



Mark Cameron, Managing Director di Defender, ha sottolineato: «Abbiamo scelto la categoria Stock per dimostrare la robustezza e l’affidabilità del nostro Defender». Dotato di un telaio D7x, una monoscocca in alluminio leggero tre volte più rigida delle strutture tradizionali body-on-frame, il Defender è il mezzo ideale per affrontare terreni impervi ed estremi come quelli della Dakar. Il team sta attualmente terminando lo sviluppo, per poi iniziare i test con l’obiettivo di affrontare una gara nel prossimo autunno prima di prendere parte alla Dakar. A tal proposito il programma triennale, dal 2026 al 2028, prevede la presenza di due Defender al campionato FIA World Rally-Raid Championship, con l’aggiunta di una terza auto che verrà iscritta alla Dakar.

Anche se a livello agonistico i Defender calcheranno le dune e i deserti dell’Arabia Saudita solamente nel 2026, già nell’edizione appena conclusa Land Rover è stata partner ufficiale della Dakar. Una flotta di 20 Defender hanno fatto da supporto logistico e altri 6 veicoli, appositamente attrezzati, saranno utilizzati per pianificare i percorsi delle prossime tre edizioni della Dakar.