Monaco, Vasseur è ai box Ferrari per il Gp. Il Team Principal ieri era stato assente dopo il ricovero

Assente ieri dal circuito di Monaco dopo essere stato costretto ad eseguire alcuni controlli medici, il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, è presente oggi ai box in vista della gara, che scatterà alle 15. La Scuderia non ha spiegato ieri, annunciando l'assenza del manager, quali motivi l'abbiano provocata e al momento non ci sono informazioni in proposito.