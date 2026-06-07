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Monaco, Vasseur è ai box Ferrari per il Gp. Il Team Principal ieri era stato assente dopo il ricovero
GP di Monaco, libere 2: Hamilton precede Leclerc, Antonelli è quinto
Gp di Monaco, libere 1: la Ferrari parte bene con Leclerc e Hamilton nelle prime due posizioni, quarto Antonelli
Assente ieri dal circuito di Monaco dopo essere stato costretto ad eseguire alcuni controlli medici, il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, è presente oggi ai box in vista della gara, che scatterà alle 15. La Scuderia non ha spiegato ieri, annunciando l'assenza del manager, quali motivi l'abbiano provocata e al momento non ci sono informazioni in proposito.
lunedì 8 giugno 2026 - Ultimo aggiornamento: 11:58 | © RIPRODUZIONE RISERVATA