Mondiale Ferrari Challenge, al 18enne Scarpetta il Trofeo Pirelli. Acosta si aggiudica la Coppa Shell

SCARPERIA - Il 18enne Vincenzo Scarpetta ha conquistato il titolo mondale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. La gara, che si è svolta sotto una fitta pioggia all'autodromo del Mugello di Scarperia dove erano in svolgimento le Finali Mondiali della Casa di Maranello, ha visto sul podio, insieme al pilota napoletano, il belga Giles Renmans e il pugliese Luigi Coluccio. Il momento decisivo della corsa è stato l'ultimo giro durante il quale si sono dati battaglia lo stesso Scarpetta insieme allo svizzero Felix Hirsiger.

Ad avere la peggio è stato proprio quest'ultimo che in un estremo tentativo di sorpassare il suo avversario, è uscito di pista alla curva Borgo San Lorenzo, rinunciando a ogni sogno di gloria. In Coppa Shell il titolo iridato è stato assegnato allo statunitense Rey Acosta che ha staccato i suoi diretti avversari di oltre 10''. Dietro di lui si sono piazzati il suo connazionale Yahn Bernier e il britannico John Dhillon. Giù dal podio per un soffio la vincitrice della Coppa Shell Europe, l'altoatesina Manuela Gostner che è riuscita a strappare la quarta posizione proprio all'ultima curva dell'ultimo giro. Infine sono stati assegnati i titoli mondiali anche alle due categorie Am, riservate ai piloti meno performanti: l'olandese Michael Verhagen e il tedesco Jan Sandmann sono i due campioni 2025 rispettivamente del Trofeo Pirelli e Coppa Shell.