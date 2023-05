Monomarca bavaresi per Bmw M2 e Mini JCW. La filiale italiana della casa di Monaco partecipa anche ai campionati GT

MILANO - La stagione sportiva 2023 della filiale italiana del Gruppo BMW è ricca di appuntamenti e novità. Dopotutto le corse sono una costante nella compagine bavarese, quindi che la cosa contagiasse pure la compagine italiana è decisamente nella norma. Anche perché la tradizione sportiva nel nostro Paese è consolidata nel tempo. E non riguarda solo il marchio BMW, ma pure il brand MINI, tornato negli anni a solcare i maggiori tracciati nazionali proprio con il suo MINI Challenge. La politica è chiara, soddisfare tutti i palati (e le tasche) con l’obbiettivo di divertire ogni driver. Quindi spazio sia a chi è alle prime armi e anche chi il pilota lo ha fatto per davvero, oppure è semplicemente un gentleman driver appassionato.

Ciò detto, la “linea” tracciata è chiara. Si parte dalla MINI Challenge Academy, per salire alla MINI Challenge EVO, e proseguire con la M2 CS Racing Cup Italy. I campionati targati MINI hanno come protagonista la stradale John Cooper Works 3 porte. Solo che se nel primo caso si tratta della versione da corsa denominata Lite, strettamente imparentata con il modello di serie (a parte gli accessori legati alla sicurezza e poco altro) nel secondo il modello EVO è di fatto una vera e propria auto racing, capace di ben 306 cavalli. I campionati si dividono in sei tappe, a partire dal 5-7 maggio nell’autodromo di Misano, per chiudere a ottobre in quel di Imola.



Tappe condivise con la M2 CS Racing Cup Italy, in cui è la M2 CS l’assoluta protagonista. Che, fatta eccezione per l’allestimento di sicurezza e per una differente centralina di gestione del cambio doppia frizione a 7 rapporti, conserva le tipicità del modello stradale. E quindi stiamo parlando di 450 cavalli tutti sull’asse posteriore. Questa è la parte a corredo dei programmi pensati per i clienti sportivi, pronti a sfogare la propria passione in pista. C’è poi l’aspetto più agonistico che vede BMW Italia supportare anche nel 2023 il BMW Italia Ceccato Racing Team.

Che prenderà parte a due campionati con diversi equipaggi. Al Campionato Italiano Gran Turismo Sprint ci saranno i BMW M works driver Jens Klingmann e Bruno Spengler e l’equipaggio formato dai piloti Carlo Tamburini e Francesco Massimo De Luca. Mentre per il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, le due vetture del BMW Italia Ceccato Racing Team saranno affidate a due equipaggi formati da Marco Cassarà, Stefano Comandini, Alfred Nilsson, Carlo Tamburini, Salvatore Tavano e Francesco Guerra.