Monoposto senza pilota, a Imola il 5 settembre la prima gara europea. Sfida tra 5 team con vetture-robot

Alle 18:30 del prossimo 5 settembre sulla pista dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola si scriverà una pagina storica nella evoluzione delle competizioni automobilistiche. E' quella della prima europea delle gare in pista con monoposto senza pilota, a guida completamente autonoma, che arriva nel nostro Contente dopo due eventi di successo ad Abu Dhabi dove è nata nel 2023. L'iniziativa della Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) si è sviluppata con la disputa della prima gara nel 2024, seguita da una stagione memorabile nel 2025 che ha visto la prima gara al mondo con più vetture a guida autonoma, con sei squadre partecipanti.

Questi team hanno rappresentato i migliori laboratori e aziende di guida autonoma a livello globale ed hanno confermato l'importanza di A2RL come come piattaforma di riferimento per le applicazioni dell'intelligenza artificiale nel motorsport. Con il debutto europeo, l'evento di Imola conferma questo slancio potendo contare all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sui cinque team chiave: Tum, PoliMove dall'Italia, Unimore, Kinetiz e Constructor.

In particolare l'Italia è rappresentata nelle gare A2RL dal Unimore Racing che è guidato da Marko Bertogna, professore ordinario presso l'Università di Modena. Evoluzione di un laboratorio dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Unimore Racing è un team orgogliosamente italiano con una lunga esperienza nel campo della guida autonoma, che risale a un decennio fa.