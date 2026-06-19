Monza, arriva un intenso weekend di gare: dal Campionato Italiano GT Endurance all'Italian F4 Championship

Audi, BMW, Ferrari, Honda, Lamborghini, McLaren, Mercedes e Porsche. Dopo la scorpacciata alla 24 Ore di Le Mans, le più belle vetture Gran Turismo scendono in pista a Monza che si appresta a ribadire i numeri della serie italiana. Numeri record all’Autodromo Nazionale Monza per il Campionato Italiano GT Endurance, FIA Formula Regional European Championship, Italian F4 Championship, TCR Italy e Porsche si prospetta un weekend infuocato all’Autodromo Nazionale Monza, pronto ad ospitare il quarto ACI Racing Weekend stagionale. Non solo dal punto di vista delle temperature, ma anche per le sfide che accenderanno i campionati protagonisti nel Tempio della Velocità. Uno spettacolo assicurato con 183 vetture e 282 piloti che scenderanno sul 5.793 metri del centenario tracciato lombardo. Non mancheranno le attività collaterali di intrattenimento nella Fan Zone e la possibilità di seguire tutte le gare dalle tribune, gratuitamente.



La 3 ore di Monza del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance scatterà domenica alle 15.00 con ben 54 vetture, 39 GT3 e 15 GT Cup, al via e 153 piloti che si daranno il durante la gara. A guidare la classifica, dopo il primo appuntamento disputatosi a Misano, sono Alessandro Balzan e Dylan Medler sulla Ferrari 296 GT3 EVO del team Rinaldi Racing. E' un momento molto bello per Balzan. Per Balzan, Monza rappresenta però molto più di una semplice tappa di campionato. È un circuito che ha accompagnato gran parte della sua carriera sportiva, regalando alcuni dei risultati più importanti del suo percorso agonistico.

“Il rapporto con l’Autodromo Nazionale Monza è sicuramente molto speciale – così ha esordito il pilota veneto nel tracciare i suoi ricordi - la mia prima gara qui risale al 1998, quando correvo in Formula Campus. Da allora Monza mi ha regalato soddisfazioni incredibili. Uno dei ricordi più belli è certamente la pole position conquistata nel 2011 nella Porsche Supercup, un risultato di enorme valore considerando il livello altissimo della categoria in quegli anni. A Monza ho anche conquistato i tre titoli della Carrera Cup Italia nel 2009, 2010 e 2011. Essendo l’ultima gara del calendario, è stato proprio su questa pista che sono riuscito a chiudere il campionato nel migliore dei modi, sono ricordi che porterò sempre con me.”



“Un’altra esperienza straordinaria – ha proseguito Balzan - risale al 2006 nel WTCC, quando con Antonelli Motorsport ottenni il quarto posto assoluto e la vittoria tra le vetture private. Sono passati quasi vent’anni, ma resta uno dei risultati più significativi della mia carriera. Al di là dei successi, Monza è una pista che mi è sempre piaciuta moltissimo. Ho avuto anche la fortuna di correre sulla vecchia configurazione delle varianti nei primi anni duemila e questo mi fa capire quanto il circuito sia cambiato nel tempo. Resta però uno degli autodromi più unici al mondo". Un altro dei piloti che hano un feeling unico con la pista brianzola è Stefano Gai che sarà al via con la Ferrari 296 Evo GT3 di Spirit of Racing in compagnia di Fabrizio Fntana.

"Monza per me è la pista di casa, quella dove probabilmente ho disputato più gare in tutta la mia carriera – ha commentato Gai - è un circuito che mi ha regalato tantissime soddisfazioni, con una media di risultati sempre molto alta tra pole position, vittorie e podi, sia nelle serie Ferrari sia nel GT World Challenge, quando si chiamava ancora Blancpain, dove sono riuscito anche a conquistare una pole position assoluta. Ho tanti ricordi legati a questo circuito, che considero davvero la mia seconda casa. È una pista dove sono cresciuto come pilota, dove conosco praticamente tutti e dove negli anni ho costruito amicizie e rapporti che vanno oltre le corse. Quando ne parlo, infatti, la definisco sempre la mia Monza.”



“Nel corso degli anni il circuito è cambiato parecchio – ha concluso il pilota milamese - alcune modifiche lo hanno reso più accessibile e probabilmente un pò meno selettivo rispetto al passato. Penso soprattutto alle Lesmo e alla Ascari, che sono i punti che hanno subito i cambiamenti più importanti. Una volta erano più impegnative, oggi la Ascari si percorre praticamente in pieno, ma resta comunque una delle curve più difficili e determinanti dell’intero tracciato. Anche la Parabolica rimane una curva iconica, fondamentale per costruire il tempo sul giro. A Monza ci sono tanti piccoli segreti, soprattutto nell’utilizzo dei cordoli e nell’interpretazione delle varianti. Sono dettagli che si imparano soltanto accumulando esperienza e chilometri, ed è per questo che anche piloti molto veloci, quando arrivano qui per la prima volta, possono incontrare qualche difficoltà.”

La Casa di Maranello si presenterà con una nutrita pattuglia composta, inoltre, dalle due vetture con i colori Easy Race affidate a Marchiante-Coluccio-Tamburini, attuali leader della PRO-AM, e a Gorini-Mancinelli-Perrina, capoclassifica della classe AM. Spirit of Racing affidate a Duran-Perel, Braschi-Ponzio-Rackstraw, Forgione-Rugolo-Van der Worm, Fontana-Gai, Vivien-McDonald-Simonsen e le due vetture di Kessel Racing su cui , oltre a Gai-Fontana puuìò contare sull 296 Evo GT3 di Cuhadaroglu-Fumanelli-Pulcini e Ryndziewicz-Altoè-Altoè. Completano lo schieramento Ferrari le 296 GT3 Evo di Africa Racing by Dragon con Letlaka-Jefferies-White, terzi nella graduatoria PRO-AM, Double TT Racing con Colavita-Renmans-Badawy e Rossocorsa con Marazzi-Buttarelli.

Molto agguerrita anche la pattuglia Lamborghini che potrà contare sui colori Imperiale Racing con l’equipaggio protagonista della lotta nella PRO-AM, Cola-De La Iglesia-Denes, secondi in classifica, e i compagni di squadra Denning-Girotti-Guidetti. Riflettori puntati anche sulle Huracan GT3 EVO2 di VSR con Liberati-Michelotto-Zanon e Bowen-Salmenautio-Spinelli, oltre che sulle tre vetture con i colori DL Racing di Segù-Donno-Pollini, Randazzo-Tribaudini-Messina e Bouarfa-Garcia-Locanto. Completano lo schieramento della Casa di Sant’Agata Bolognese gli equipaggi Geraci-Luchetti-Petrov (Oregon Team) e Fischbaum-Pavlovic-Spengler (Auto Sport Racing).

La sfida per la leadership del campionato coinvolgerà anche Mercedes. AKM Motorsport schiererà infatti la AMG GT3 di Albag-Ferrari, secondi in campionato a sole quattro lunghezze dalla vetta, oltre all’equipaggio Guirreri-Pedani-Liang nella PRO-AM. Pronta a scendere in pista anche la Mercedes AMG GT3 di Stratia Motorsport con Caresani-Lehmann-Scholze. Per i colori BMW spicca la M4 GT3 Evo di Gino Motorsport sulla quale prenderanno posto Mathias Villadsen e Jan Magnussen, attualmente terzi nella classifica assoluta, che saranno affiancati dalle due M4 di BMW Italia-Ceccato Racing con Alatalo-Nilsson-Ugran e Barberi-Cimenes-Cirelli, mentre Nova Race sarà al via con due vetture bavaresi affidate a Ferati-Guerra-D’Auria e Ciglia-Tarabini-Sonzogni.

Saranno quattro, invece, le Audi R8 LMS GT3 presenti nel secondo round stagionale. Tresor Attempto Racing punterà sugli equipaggi Frassineti-Levi, Clementi Pisani-Viglietti-Di Folco e Cassarà-Jackson-Ogaard, mentre Audi Sport Italia affiderà i propri colori a Lambrughi-Bracalente-Soffiati. La McLaren sarà rappresentata dalle due 720S GT3 del team CSA Racing con Rougier-Moulin-Sanjay e Gachet-Morano-Deledda. Completano lo schieramento GT3 le Porsche 911 GT3 R di Huber Motorsport con Mau-Miller-Hull e di Ebimotors con Venerosi-Baccani-Caglioni e la Honda NSX GT3 di Nova Race affidata a Magnoni-Marchetti-Rocca.



GT Cup: nella 1^ Divisione PRO-AM saranno Barbolini-Al Rifai-Patrinicola, al volante della Ferrari 296 Challenge di Spirit of Racing, a difendere il primato dagli attacchi della Lamborghini Huracan ST EVO2 di DL Racing affidata ad Agoglia-Bucci-Cremona. Al via anche la Ferrari 296 Challenge di Rossocorsa con Vitale-De Marco e la Lamborghini di SF Squadra Corse affidata a Franca-Roccadelli-Trebbi. Nella 1^ Divisione AM, invece, i riflettori saranno puntati sulla Ferrari 296 Challenge dei vincitori di Misano, Ferrara-Galli (Krypton by DL Racing) chiamata a confrontarsi con la vettura gemella di Best Lap affidata a Postiglione-Mari-Gallo (Best Lap).

Protagoniste del fine settimana monzese saranno anche le monoposto Tatuus delle due serie addestrative che hanno lanciato diversi piloti approdati poi in Formula 1. Primo appuntamento in Italia per la FIA Formula Regional European Championship che arriva a Monza per il quarto round con sei diversi vincitori nelle prime sette gare della stagione. A guidare la classifica è Rashid Al Dhaheri (R-ace GP), pilota del Mercedes-AMG F1 Team Junior Programme che precede di un solo punto l’americano Sebastian Wheldon (MP Motorsport). Nell’Italian F4 Championship, invece, è il turco Alp Aksoy (Prema Racing) incalzato dal finlandese Luka Sammalisto (US Racing) autore di una tripletta nell’ultimo round di Vallelunga.

Numeri record per la Formula 4 italiana che vedrà al via ben 49 monoposto con piloti da 29 diversi paesi e 13 team. Torna in pista anche il TCR Italy con 19 vetture al via e una classifica molto corta che vede Michele Imberti al comando davanti all’argentino Ramiro Zago, a Matteo Poloni e all’esperto Sandro Pelatti. In classe DSG è Francesco Miotto l’uomo da battere dopo aver conquistato due pole position e quattro vittorie in altrettante gare. Adrenalina assicurata con le due gare della Porsche Carrera Cup Italia che, a Monza, vivrà il suo terzo appuntamento stagionale con ben 31 vetture al via. Tutte le gare verranno trasmesse live su ACI Sport TV e sui canali YouTube e Facebook dei campionati.