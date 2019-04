Partita da Monza la stagione dei Campionati Italiani Velocità

MONZA - Il primo ACI Racing Weekend stagionale a Monza ha inaugurato la stagione 2019 dei Campionati Italiani velocità. Il romano Stefano Comandini con la BMW M6 GT3 condivisa con Erik Johansson e Jesse Krohn ha vinto il primo appuntamento della serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo. L’equipaggio di BMW Team Italia, al termine di una gara caratterizzata dalla pioggia, ha preceduto la Ferrari 488 di Mancinelli-Cioci-Veglia (Easy Race) e la Lamborghini Huracan di Perolini-Gersekowshi-Pull (Imperiale Racing). Nella GT Light la vittoria è andata a Cristoni-Michelotto-Demarchi (Lamborghini Huracan Super Trofeo-Antonelli Motorsport), mentre nella GT4 si sono imposti Magnoni-Schjerpen al volante della Ginetta G55 della Nova Race. Sfortuna, invece, per l’equipaggio Ferrari, il più atteso, composto da Jacques Villeneuve-Giancarlo Fisichella-Stefano Gai della romana Scuderia Baldini, solo sedicesimo dopo aver occupato a lungo la prima posizione, penalizzato da problemi all’impianto elettrico.

È ancora una volta una gara appassionante a chiudere il primo appuntamento stagionale di TCR Italy. Sfruttando la scelta di gomme da asciutto su una pista ancora umida per la pioggia del mattino, Enrico Bettera, al volante della Audi RS3 Lms, ha tagliato per primo il traguardo con tanto di giro più veloce dopo una spettacolare rimonta. Sempre in scia al battistrada, Salvatore Tavano, sulla Cupra di Scuderia del Girasole by Cupra Racing, conquista invece il secondo posto utile alla prima leadership di Campionato. Sul terzo gradino del podio salgono poi in ex aequo il giovanissimo Jacopo Guidetti, appena 16enne sulla Audi di BF Motorsport, terzo sul traguardo, ma dopo la penalizzazione inflittagli per un contatto di gara viene raggiunto al millesimo di secondo da Marco Pellegrini, sulla Hyundai i30 N di Target Competition.

Nel Campionato Italiano Sport vittoria di Claudio Giudice in gara 1 e capolavoro di Davide Uboldi in gara 2. Sulla pista bagnata del mattino Giacomo Pollini ha tagliato il traguardo in prima posizione, ma è incorso in una sanzione dei commissari sportivi per un errore nella procedura di partenza in regime di Safety Car. In gara 2 il pluricampione della Uboldi Corse torna alla vittoria nella serie tricolore con una rimonta capolavoro dall’ultima posizione in griglia dovuta al ritiro di gara 1. Con Uboldi, salgono sul podio Pollini, che come in gara 1 ha segnato il giro più veloce e Danny Molinaro (DM Competizioni).

Nella Porsche Carrera Cup Italia, vittoria nel post gara per Patrick Kujala (Bonaldi Motorsport), dopo la squalifica di Simone Iaquinta per irregolarità tecnica, davanti allo statunitense Jaden Conwright e Diego Bertonelli, quest’ultimo vincitore di gara-1. Con la vittoria ed un terzo posto, il pilota del Dinamic Motorsport si porta al comando della classifica generale a quota 30 precedendo Conwright (28) e Kujala (26).

Vittorie per Ivan Tramontozzi e Gustavo Sandrucci nel MINI Challenge. I due campioni della serie monomarca MINI del 2016 e dello scorso anno si sono spartiti le vittorie nelle due manches sul tracciato brianzolo. Ottimi piazzamenti per Gabriele Torelli che balza al comando della serie.

Il prossimo appuntamento con gli ACI Racing Weekend è in programma per il 5 di maggio sul tracciato di Valellunga.