Monza Fuori GP, un secolo di motori in mostra con la Scuderia Sant Ambroeus

Un secolo di storia dei motori, raccontato attraverso automobili e motociclette che hanno segnato l'evoluzione del design, della tecnologia e delle competizioni. È il filo conduttore della mostra '100 Anni di Corse & Stile', organizzata dalla Scuderia Sant Ambroeus in collaborazione con Bruce Garage nell'ambito del Monza Fuori GP 2026, in programma dal 3 al 6 settembre in concomitanza con il Gran Premio d'Italia di Formula 1. L'esposizione trova spazio in un padiglione di 250 metri quadrati allestito in piazza Trento e Trieste e propone un percorso cronologico che parte dagli inizi del Novecento per arrivare agli anni Duemila.

Il pubblico può così seguire, attraverso modelli particolarmente significativi, l'evoluzione dell'automobile e della motocicletta lungo dieci decenni. Tra le quattro ruote, il percorso prende il via dalla Renault Type C 3,5 Hp Voiturette del 1900 e dalla De Dion Bouton Type DH 8HP del 1910. Gli anni Trenta sono rappresentati dall'Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato, protagonista della Mille Miglia del 1930, mentre per gli anni Quaranta è esposta l'Alfa Romeo 6C 2500 SS Cabriolet. Il viaggio prosegue con l'Osca F.lli Maserati 187 S, legata anche alla storia sportiva della Scuderia Sant Ambroeus, la Fiat Abarth OT 1300 Periscopio, la De Tomaso Pantera Gr.4 e molti altri modelli storici e rappresentativi di epoche differenti.

Ampio spazio è dedicato anche alle due ruote. La sequenza parte dalla Wanderer 3 PS del 1900, passa per l'Indian 500 Scout e la Moto Guzzi Sport 15 2VT degli anni Trenta e arriva alla Vespa 125 V13T 'Faro Basso Bacchetta', legata al progetto MP6 di Corradino D'Ascanio e agli ottant'anni della Vespa. La mostra non sarà però soltanto statica. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre sono in programma i 'Bruce Garage Talk Show', condotti da Enrico Di Mauro, con protagonisti del collezionismo, del design e della Formula 1. Tra gli ospiti annunciati figurano il designer Pininfarina Maurizio Corbi, Carlo Del Conte, Maria Laura Luraghi, Beppe Ambrosini e Daniele Turrisi.