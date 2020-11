Mortara (Venturi) il più veloce nella prima sessione di test della Formula E a Valencia

VALENCIA – Edoardo Mortara, lo svizzero con passaporto anche italiano che corre per la Rokit Venturi, è stato il più veloce della prima sessione dei test della settima stagione della Formula E cominciati questa mattina sul circuito "Ricaro Tormo" di Valencia. Con la monoposto monegasca mutuata dalla Mercedes-Benz, l'elvetico ha archiviato le prime tre ore di prove con il tempo di 1:18.148 senza risultate il migliore in nessuno dei tre tratti rilevati.

Antonio Felix Da Costa, il campione in carica dellal DS Techeetah, è secondo con un ritardo di 31 millesimi seguito da Oliver Turvey (Nio 333), che ha girato in 1:18.325. Ogni scuderia ha scelto strategie differenti, anche perché l'asfalto è ancora bagnato dopo le piogge torrenziali di ieri, ma le condizioni sono decisamente migliori rispetto alle quasi aplocalittiche previsioni metei.

Al solito tutti, o quasi, hanno giocato a “nascondino” come confermano i tempi nelle varie sezioni. Nella prima, il più veloce in assoluto è stato Sergio Sette Camara (Dragon Penske Automotive). Il brasiliano è stato uno dei due piloti a scendere sotto la soglia dei 23 secondi. L'altro è stato Alex Lynn (Mahindra Racing). Tra i due ci sono appena 55 millesimi.

Il miglior crono del secondo tratto è stato di Robin Frijns (Envision Virgin): 26:643, 13 millesimi inmeno rispetto a Da Costa. L'olandese compare con l'ottavo tempo nella “classifica” provvisoria. Sébastien Buemi, addirittura 17° con la monoposto della Nissan e.Dams, è stato il più rapido nella terza sezione: 28.173. Il britannico della Envision Virgin Nick Cassidy (sesto assoluto) gli è arrivato ad appena 5 millesimi. Mitch Evans (Jaguar Racing) è rimasto a lungo ai box e per il momento è a quasi 2,2 secondi dal più veloce. Nel pomeriggio, alle 14, i piloti torneranno in posta per la seconda sessione.