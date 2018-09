Moto d'acqua, si è chiuso ad Anzio all'insegna dello spettacolo il campionato italiano 2018

ANZIO - Si chiude alla grande: il campionato italiano moto d’acqua ha confermato con l’ultima prova di Anzio la grande spettacolarità di questo sport. Un fine settimana straordinario in cui i migliori piloti si sono dati battaglia per arrivare ai titoli nazionali che saranno assegnati a conclusione dei completamenti dei vari conteggi di tutti i punteggi ottenuti durante il campionato. Ad Anzio in gara anche tanto giovanissimi per Coppa Italiana Spark, gara unica per assegnare i titoli della Fim per i più giovani.



Migliaia di persone hanno seguito le gare nello lingua di terra della Riviera Zanardelli di Anzio, che costeggia lo specchio d’acqua scelto come campo di gara. I migliori bikers italiani pluricampioni italiani, europei e mondiali si sono sfidati nelle varie discipline, dando vita ad avvincenti gare che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. I piloti di ognuna delle 8 categorie diverse che esistono in questa disciplina (SKI F1-F2- F3, RUNABOUT FI-F2- F4, ENDURANCE e FREE STYLE) si sono misurati nelle due manches di sabato e domenica.

L’intera competizione è avvenuta nel rispetto dell’ambiente che i veri amanti del mare condividono da sempre: i mezzi utilizzati sono motorizzati con tecnologie di ultima generazione come motori a quattro tempi, proprio per garantire un basso impatto ambientale e salvaguardare l’ecosistema marino, protagonista in questa manifestazione unica nel suo genere.

E veniamo ai risultati. La Coppa Italia Spark è stata vinta da Jacopo Tommasini secondo Davide Pontecorvo terzo Leonardo Fabbris. Le due manche di questa ultima tappa sono state vinte: per la Runabout F1 primo Mattia Fracasso, secondo Lorenzo Benaglia, terzo Pier Paolo Terreo. Per la Runabout F2 sono state vinte da Gaetano Costaiola al secondo posto Stefano Castronovo e terzo Fabio Messere; per la categoria Runabout F4 primo Stefano Pontecorvo, secondo Paolo Paesani, terzo Roberto Mariani; per la Ski F1 Alberto Monti primo, Andrea Guidi secondo Nicola Piscaglia terzo; per la categoria Ski F2 primo Andrea Guidi, secondo Fabrizio Calzi terzo Daniele Piscaglia; per la Ski F3 Andrea Bergamo, Matteo Benini, Stefano Antonelli. per la categoria Endurance, Alessandro Zamarian, secondo Luca Vecchiori , terzo Michele Cadei. Per il Free Style Roberto Mariani, Pierfrancesco Ruiu e Davide Mariani.