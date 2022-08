Moto d'acqua, le sfide del campionato italiano nella tappa di Ancona: ecco i vincitori delle specialità

ANCONA - Il Conero si conferma un campo di gara ottimale per le moto d’acqua. La seconda tappa del campionato italiano ad Ancona è stata un successo di pubblico e tecnico grazie alle gare del quinto Gran premio Città di Ancona Aquabike, organizzato dall'A.S.D. Amici del Mare in collaborazione con la A.S.D. H20 Racing Team, sotto l'egida della Federazione Italiana Motonautica riconosciuta dal Coni.

Ecco i vincitori delle singole specialità:

Ski F3/ Ski Open/ Ski Giovanile 15-18 anni. Vincono questa seconda tappa, per la Ski Open Stefano Antonelli (45 punti) davanti a Andy Trasmondi (41), e a Lino Brusadin (33).

Per la Ski F3: Gianmaria Piodella. Per la Ski Giovanile 15-18 anni prima Carolina Vernata (37,5 punti), secondo Francesco Mancini (33), e terzo Carmine Cocimano (24).

Ski F1 / Ski F1 Veterans vincono la tappa per la Ski F1: Matteo Benini (45 punti), seguito da Daniele Piscaglia (36), e da per Andy Trasmondi (36). Per la F1 Veterans: 1° Luca Pilot (45 punti), 2° Giuseppe Donà (36), 3° Giuseppe Casarola (29).

E ora Spark Giovanile 12-14. Vincono questa seconda tappa di campionato per la Spark giovanile 12-14: al 1° posto Adele Tomassini (45 punti), al 2° Alessio Ascione (33), al 3° Alessio Ruoso (32)

Per la Runabout F2 la tappa è vinta da: 1° Nicholas Musicco (33 punti), 2° Matthias Giraldo (32), 3° Alessandro Fracasso (26).

Per quanto riguarda il Freestyle la tappa è vinta da: Roberto Mariani (50 punti) che si è posizionato al 1° posto, al 2° dietro di lui Massimo Accumulo (36), al 3° Alberto Camerlengo (36).

E veniamo all’Endurance F1 / F2.

Per l' F1 Endurance la tappa è vinta da: Michele Cadei (50 punti) al 1° posto, al 2° Juri Tiozzo (33), al 3° Mirco Pozzani (33). Nella F2 Endurance: 1° Alberto Santini (50 punti), 2° Alessandro Zamarian (36), 3° Stefano Perin (36).

E ora lo Spark Giovanile 15-18. Vincono questa seconda tappa per la Spark Giovanile 15-18: 1° Davide Santini (50 punti), 2° Antonio D’angelo (40), 3° Carmine Cocimano (26).

Per lo Ski Giovanile 12 -14 la Classifica finale è questa: 1 Naomi Benini (50 punti), 2 Adele Tomassini (36), 3 Adriano Hirsch (33).

Per quanto riguarda il Runabout F4: 1 Davide Pontecorvo (50 punti), 2 Roberto Mariani (40), Paolo Paesani (32). Classifica finale Runabout F4 Veterans: 1 Michele Cadei (45 punti), Lorenzo Benaglia (35), Walter Nanni (32).

E ora Ski F2/ Fim Superjet cup. La Classifica finale Ski F2: primo Luca Pilot (45 punti), secondo Stefano Antonelli (38), terzo Giuseppe Casarola (32).

Per la Ski Superjet la tappa vede al primo posto Juri Tiozzo, al secondo Lino Brusadin e la terzo Amleto Belletti.

Per la Runabout F1: Primo Manuel Reggiani (50 punti), secondo Lorenzo Benaglia (30),terzo Pierpaolo Terreo (29).

Per la Runabout F1 Veterans: 1 Lorenzo Benaglia (41 punti), 2 Giuseppe Greco (40), 3 Pierpaolo Terreo (38).

Runabout F4 Femminile / F4 Novice vincono questa prima tappa: 1° Naomi Benini (50 punti), 2° posto per Ilaria Vanni (36), 3° Carolina Vernata (25,5). Per la F4 Novice: 1° Alberto Santini (50 punti), 2° Andres Panara (33), 3°Andrea Nardella (27).