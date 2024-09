Moto d’Acqua, nel weekend a Fiumicino 150 piloti si sfideranno nella tappa conclusiva del Campionato Italiano 2024

Fiumicino, da venerdì 20 a domenica 22 settembre ospiterà nello specchio d’acqua antistante Piazzale Molinari (ex Piazzale Mediterraneo) la finale del Campionato Italiano di Moto d’Acqua 2024- “Grand Prix Città di Fiumicino - Trofeo Regione Lazio”. Durante il week end, le acque del litorale laziale diventeranno il palcoscenico di un evento sportivo senza precedenti. Una competizione spettacolare, un’esperienza mozzafiato che catturerà l’attenzione degli appassionati e del grande pubblico, con l’assegnazione degli ambiti titoli italiani nelle diverse discipline della Moto d’Acqua.

Dopo l'installazione del campo gara, le iscrizioni e le verifiche tecniche di tutte le categorie e classi in gara, che avrà luogo venerdì 20 settembre, si entrerà nel cuore delle competizioni sabato 21 settembre. Alle 9.15 partiranno le prove libere, alle quali seguiranno dalle 11.45 alle 14.00 le prime manche di gara. Dopo una pausa, la seconda parte delle gare prenderà il via alle 15.00. Domenica 22 settembre la giornata si aprirà alle 9.00, sempre con le prove libere, seguite dalle seconde manche (dalle 11.45 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.30). Al termine delle gare le premiazioni.

Non è la prima volta che Fiumicino ospita un evento di tale portata. Per il secondo anno consecutivo, la città si conferma una delle mete preferite dalla motonautica italiana, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento per gli sport acquatici. L’evento avrà quale base logistica Piazzale Molinari (ex Piazzale Mediterraneo), allestito per l’occasione come un vero e proprio villaggio hospitality. La preziosa collaborazione della Regione Lazio, del Comune di Fiumicino e dell’Autorità Portuale, hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione di questa straordinaria manifestazione.

Più di 150 piloti, i migliori del panorama italiano, si sfideranno in un duello all’ultimo respiro tra velocità, tecnica e coraggio, dando vita a uno spettacolo di pura adrenalina, il tutto nelle immediate vicinanze della battigia, su un circuito che è stato realizzato ed inserito nel contesto di un vero e proprio teatro naturale, in modo tale che al pubblico presente sarà possibile seguire le competizioni da una distanza di poche decine di metri.

Tra i partecipanti e fiore all’occhiello della Federazione Italiana Motonautica, da segnalare la nutrita partecipazione di atleti di età compresa tra i 12 e i 18 anni, categorie nelle quali ragazzi e ragazze competono per un’unica classifica, su moto di ultima generazione motorizzate con propulsori a basso impatto ambientale.

Le categorie e le 19 classi in gara sono: Runabout F1, Runabout F1 Veteran, Runabout F2, Runabout F4, Runabout F4 Femminile, Runabout Novice. Spark Giovanile 12-14, Spark Giovanile 15-18. Ski F1, Ski F1 Veteran, Ski F2, Ski F4, Ski Open, Ski Superjet, Ski Giovanile 12-14, Ski Giovanile 15-18. Freestyle Pro. Endurance F1, Endurance F2.