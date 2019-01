Moto Guzzi torna alle gare con Trofeo Fast Endurance 2019. L'annuncio al Motor Bike Expo

VERONA - Il Motor Bike Expo, in programma a Veronafiere fino al 20 gennaio, è l'evento scelto dalle case motociclistiche per presentare in anteprima le novità del nuovo anno. Così sarà per Moto Guzzi, che domani annuncerà dal salone il proprio ritorno ufficiale alle competizioni in Italia sotto l'egida di Federmoto, con il Trofeo Fast Endurance 2019.

Anteprime nazionali saranno anche per le modern classic Kawasaki W 800 Street e Café, e la Street Twin di Triumph Motorcycles. Ma ci sarà il lancio anche della moto elettrica ThunderVolt NK-E che porta la firma di Loris Reggiani, grande protagonista del Mondiale di velocità tra gli anni Ottanta e Novanta, poi commentatore televisivo della MotoGP. Il forlivese ha realizzato la NK-E insieme a Bruno Greppi e a Giuseppe Sassi e la svelerà in anteprima giovedì 17, mettendola poi a disposizione per test e prove sulla pista indoor realizzata al padiglione 8. Reggiani ha invitato un parterre di campioni come Loris Capirossi, Luca Cadalora, Roberto Locatelli, Alex Gramigni, Nori Haga e Graziano Rossi.