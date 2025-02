MotoGp 2025 presentazione-show a Bangkok, tutti contro Ducati. Bagnaia: «Complicato migliorare ciò che è già fantastico»

Scatta dalla Thailandia il Mondiale MotoGp 2025 passando da Bangkok, trasformata in capitale della regina delle due ruote. La ittà ha ospitato la presentazione-show di piloti e team (per la prima volta tutti insieme) in vista della nuova stagione che prenderà il via proprio nel Paese asiatico, a Buriram, dal 28 febbraio al 2 marzo e sulla falsariga di quanto accadrà il 18 febbraio a Londra per la Formula 1. Ad aprire la giornata è stata una foto di gruppo davanti al tempio di marmo con quelli della Ducati a fare la parte del leone dopo le ultime stagioni da protagonisti. Tutti hanno posato insieme alle loro moto, arrivate in grande stile. Come? A bordo dei tuk-tuk, mezzi a tre ruote che caratterizzano il traffico della metropoli. Nelle strade di Bangkok, il corteo ha di fatto annunciato a tutti l'arrivo della MotoGp. I piloti sono quindi saliti su delle moto stradali e hanno percorso alcune vie fino a raggiungere un palco allestito all'aperto. Durante il tragitto, qualcuno s'è fatto un po' prendere. È stato il caso di Fabio Quartararo (Yamaha), che ha stressato la sua gomma posteriore con un burnout, immergendosi in una nuvola di fumo bianco. Il palco ha offerto la modalità più diretta di connessione tra gli appassionati e i piloti. Dopo aver ascoltato il rombo delle stradali guidate dai piloti, il pubblico ha sentito la voce dei prototipi e quella dei piloti. Primi fra tutti quelli della Ducati protagonista assoluta delle ultime stagioni.

«Sono impressionato da questo evento perché sembra che tutti si stiano divertendo molto - ha esordito il due volte campione del mondo della Rossa Francesco Bagnaia - Siamo vicini ai tifosi che sono incredibili. Dopo il test di Sepang sono pronto al 100%. Aspettiamo il test di Buriram dove dobbiamo prendere alcune decisioni, migliorare una moto che è già fantastica è sempre complicata». Il campione torinese avrà in casa da quest'anno un rivale temibile. Marc Marquez si è detto pronto per la nuova sfida: «Un saluto a tutti i tifosi thailandesi, è meraviglioso essere a questo evento. Vi vedo sempre più appassionati. Siamo stati fortunati a fare uno sport come la MotoGP che è molto importante in ogni nazione, sarà bello fare qui la gara inaugurale. Il circuito lo ricordo molto bene, mi piace Buriram. Tra 3 giorni saremo lì per i test e non vedo l'ora». Finale con la foto di gruppo sul palco per tutti i piloti che torneranno in pista il 12 e 13 febbraio per i test di Buriram, tutti tranne il campione del mondo in carica Jorge Martin passato all'Aprilia e assente alla kermesse thailandese perchè infortunato.

«Ciao Bangkok e ciao a tutti i tifosi. Purtroppo non posso essere lì e mi dispiace molto - ha detto il pilota spagnolo in forza all'Aprilia ancora convalescente dopo l'intervento per l'infortunio ai test - Sto cercando di recuperare il più in fretta possibile per essere pronto per la prima gara in Thailandia, ci vediamo presto». Oltre alla voce dei piloti anche quella del boss della Ducati ufficiale Gigi Dall'Igna che ha assicurato che non sarà complicato gestire due 'campioni del mondo' come Bagnaia e Marquez: «Non sarà difficile avere due piloti così forti nello stesso team - ha detto Dall'Igna - sono molto veloci ma anche molto intelligenti e questo aiuterà a gestire la situazione. La cosa più importante per noi adesso è lavorare insieme per produrre la moto migliore, in modo da poter battagliare per vittorie e titolo».