MotoGp: 21 gare nel 2022, new entry Finlandia e Indonesia. Svelato calendario provvisorio, Mugello il 29/5 e Misano il 4/9

Ventuno gran premi tra marzo e novembre, con due nuove gare in Indonesia e Finlandia: si annuncia come il più lungo di sempre il calendario provvisorio 2022 di MotoGp pubblicato oggi. La stagione inizierà come di consueto in Qatar all’inizio di marzo (il 6) e si concluderà a Valencia il 6 novembre. L’Indonesia sarà la seconda tappa (20 marzo) mentre nella fredda Finlandia si correrà in estate, il 10 luglio. Il Gp d’Italia si disputerà il 29 maggio al Mugello mentre quello di San Marino a Misano il 4 settembre.