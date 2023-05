MotoGp, a Le Mans record di presenze per un GP: 278.805 spettatori nel weekend per la gara n. 1.000 del mondiale

LE MANS - Il circuito Bugatti di Le Mans ha infranto nel fine settimana il record di presenze per un Gran Premio motociclistico di velocità con 278.805 spettatori, hanno annunciato gli organizzatori della tappa francese del motomondiale. Il record precedente era stato di 248.434 spettatori al Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno nel 2015. Quasi 117.000 persone hanno assistito alle varie gare della domenica, nuovo record per un GP motociclistico di Francia. La gara in Francia era anche l’evento numero 1.000 nella storia del motomondiale.