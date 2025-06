Al Mugello in scena la battaglia Pecco-Marquez nei primi giri. Poi Marc dilaga e Bagnaia finisce quarto

Marc Marquez su Ducati ha vinto il gran premio d'Italia, sul circuito del Mugello. Secondo posto per il fratello Alex (Ducati Team Gresini), terzo posto per Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46). Quarto posto per Francesco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale.

Gara entusiasmante neii primi giri con le due Ducati a dare spettacolo. Pecco ci prova all'inizio ma poi perde terreno e viene superato a due giri dalla fine: secondo Alex Marquez, terzo Di Giannantonio. Lo spagnolo pluricampione della Ducati chiude il GP d’Italia da dominatore incontrastato. Dopo pole e Sprint, ecco la vittoria nella gara lunga. È la quinta affermazione stagionale, la numero 93 in carriera per l'attuale leader del Mondiale MotoGP.