Aprilia le più veloci anche nei test di Jerez, Ducati all'inseguimento. Ai Ogura il più veloce

La Aprilia va veloce, la Ducati insegue. Il giorno dopo il Gran Premio di Spagna, tutte le scuderie sono tornate in pista sul circuito di Jerez per testare i nuovi assetti, soprattutto aerodinamici, delle moto. Anche nella giornata di prove a svettare è ancora la casa di Noale che piazza i primi tre tempi della giornata e mette in mostra alcune migliorie: Ai Ogura ha fatto segnare uno strepitoso 1:35.944 con il quale ha preceduto di 5 millesimi il compagno di team Raul Fernandez. Alle loro spalle Marco Bezzecchi, leader del motomondiale. Il riminese appare sempre più padrone della sua moto e anche capace di dare quelle indicazioni necessarie per settare la moto al top. I risultati parlano chiaro. Soddisfatto anche Jorge Martin. Lo spagnolo - che a causa dell'infortunio non aveva potuto partecipare ai test di inizio stagione - ha avuto finalmente modo di settare al meglio la propria Aprilia.

La scuderia veneta a Jerez ha messo in mostra un «codone» destinato alla raccolta dati e soprattutto un vistoso cupolino. Nei box proprio quest'ultimo ha destato l'attenzione di tutti. Ai lati del plexiglass sono apparse due ali già soprannominate «orecchie di elefante». La loro funzione è convogliare i flussi d'aria per dare maggiore stabilità alla moto grazie all'ottimizzazione aerodinamica. La Ducati, che nella gara Sprint di sabato aveva illuso con una splendida doppietta, domenica non ha convinto. E nei test del lunedì l'aria non sembra cambiata. Marc Marquez chiude con il quarto tempo mentre Pecco Bagnaia è arrivato addirittura decimo. Buone sensazioni per la Ktm: Pedro Acosta segna il quinto tempo, davanti ad Alex Marquez.

Settima la Yamaha di Fabio Quartararo: la scuderia di Iwata si è messa in scia alla Aprilia anche tecnicamente, testando un cupolino con tre ali. La Honda, invece, si è concentrata sull'elettronica. Ma la casa giapponese sembra più interessata allo sviluppo in vista del prossimo anno: «Cerchiamo sempre di portare nuove componenti ma stiamo cercando di trovare un compromesso tra lo sviluppo di quest'anno e quello dell'anno prossimo», spiega Alberto Puig, team manager Honda Hrc. Il circus ora si ferma per 10 giorni. Il prossimo impegno è a Le Mans nel weekend dell'8-10 maggio a Le Mans.