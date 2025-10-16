Contatto con Marquez, nel Gp d'Australia penalizzato Bezzecchi. Al pilota Aprilia un doppio long lap penalty

L'incidente con Marc Marqeuz in Indonesia costa caro a Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia dovrà infatti scontare un doppio long lap penalty nel gp d'Australia in programma domenica a Phillip Island: a 11 giorni dal contatto che ha causato la frattura allo spagnolo campione del mondo (che è stato operato e con ogni probabilità non rientrerà per il finale di stagione), lo Stewards Panel ha comunicato ufficialmente la decisione sulla penalità che il pilota italiano dovrà scontare nella gara lunga di domenica «per aver creato una situazione di pericolo e aver causato una caduta».

«Decisione da rispettare, guardiamo avanti - le parole del pilota -. Non mi aspettavo di essere così veloce in quel punto, purtroppo ho fatto un errore di valutazione. Ho cercato di evitare il contatto, ma non ce l'ho fatta. Ho toccato la parte posteriore della moto di Marc e la conseguenza è stata enorme perché in quel punto c'era una grande distanza tra l'asfalto e la ghiaia e purtroppo Marc ha colpito la ghiaia e si è infortunato». Poi a Sky sul doppio long lap penalty: «Questa è stata la decisione e non posso fare altro che rispettarla, cercare di guardare avanti e fare il meglio nonostante questa penalità".