Con una gara di anticipo rispetto alla conclusione del Mondiale, il talento brasiliano Diogo Moreira (PRO Honda LCR) si è laureato matematicamente 'Rookie dell'anno' 2026 della MotoGP. Un traguardo prestigioso che corona una stagione d'esordio di altissimo livello nella classe regina, impreziosita da 78 punti complessivi e da uno storico podio conquistato nella gara Sprint.

Un successo costruito tappa dopo tappa Arrivato in top class da campione del mondo Moto2™, Moreira ha dimostrato fin da subito una grande maturità, andando immediatamente a punti nel primo appuntamento stagionale in Thailandia. Dopo aver ben figurato davanti al pubblico di casa nel GP del Brasile, il pilota brasiliano si è messo particolarmente in luce negli Stati Uniti e ha poi vissuto uno dei suoi migliori fine settimana al Balaton Park, dove ha raccolto 13 punti. L'acuto più memorabile dell'anno è però arrivato in Giappone, con uno straordinario secondo posto nella Sprint.

Al termine del Gran Premio del Portogallo, il vantaggio di Moreira in classifica è salito a 60 punti su Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP), rendendolo di fatto irraggiungibile anche per via dello stop forzato del pilota turco, costretto a saltare il finale di stagione a causa di un infortunio alla spalla.

Nell'albo d'oro dei grandi e nel team ufficiale dal 2027 Con questo riconoscimento, Moreira raccoglie il testimone da Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) ed entra in un club esclusivo che annovera alcuni dei più grandi campioni della storia recente del motociclismo, tra cui Jorge Lorenzo, Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) e Jorge Martín (Aprilia Racing).

Il futuro del pilota brasiliano è già tracciato ai massimi livelli: nel 2027 Moreira farà il grande salto nel team ufficiale Honda, dove dividerà il box con il campione del mondo 2021 Fabio Quartararo. Una coppia di assoluto spessore con cui la casa giapponese si prepara ad affrontare la rivoluzione tecnica e l'inizio della nuova era della MotoGP, caratterizzata dal debutto delle moto da 850cc.