MotoGP, ecco il calendario del 2027: 22 GP su 5 continenti: Debutti in Argentina e sul nuovo circuito di Adelaide

E' stato ufficializzato il calendario 2027 del mondiale MotoGP. Da marzo a novembre si svolgeranno 22 GP distribuiti su cinque continenti. In questa cornice - nella stagione che segnerà una nuova era regolamentare con il passaggio dai 1.000 cc ad 850, oltre ad altre modifiche - ci saranno due novità. La prima riguarda Buenos Aires, con la MotoGP che rafforzerà così la propria presenza in Sud America. L'autodromo Oscar y Juan Galvez, nella capitale argentina, accoglierà il quarto round del 2027. La seconda è rappresentata dal debutto della MotoGP sul nuovo circuito di Adelaide.

In Australia si correrà il 21esimo appuntamento, in una cornice unica: il cuore della città. Calendario 2027 del mondiale MotoGP: 7 marzo Thailandia (Buriram) 14 marzo Qatar (Lusail) 4 aprile Brasile (Goiania) 11 aprile Argentina (Buenos Aires) 25 aprile Usa (Austin) 9 maggio Spagna (Jerez) 16 maggio Francia (Le Mans) 30 maggio Italia (Mugello) 13 giugno Catalogna (Barcellona) 27 giugno Olanda (Assen) 11 luglio Germania (Sachsenring) 18 luglio Repubblica Ceca (Brno) 15 agosto Gran Bretagna (Silverstone) 29 agosto Austria (Spielberg) 12 settembre San Marino (Misano) 19 settembre Aragon (MotorLand) 3 ottobre Portogallo (Portimao) 17 ottobre Giappone (Motegi) 24 ottobre Malesia (Sepang) 31 ottobre Indonesia (Mandalika) 14 novembre Australia (Adelaide) 28 novembre Valencia (Cheste)