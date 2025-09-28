MotoGp Giappone: Bagnaia vince, Marc Marquez (in lacrime) è campione del mondo

Francesco Bagnaia ha vinto il gp del Giappone, secondo Marc Marquez, che è il nuovo campione del mondo della classe MotoGP a cinque gran premi dal termine della stagione. Terzo Joan Mir. Sono nove i titoli iridati nella carriera di Marquez, sette nella classe regina.

Doppia festa in casa Ducati, che può celebrare il ritorno del pilota italiano, che dopo la Sprint di ieri porta a casa anche la gara lunga sul circuito di Motegi precedendo proprio il compagno di scuderia spagnolo, dominatore del motomondiale fin dalla prima gara della stagione e imprendibile per gli avversari, che oggi può festeggiare il nono titolo della carriera. Terza la Honda di Joan Mir, poi ai piedi del podio due italiani: Marco Bezzecchi, quarto con la sua Aprilia, e Fabio Morbidelli in sella a VR46. Sesta la Ducati Gresini di Alex Marquez, fratello di Marc e secondo nella classifica Piloti, che comunque è riuscito a risalire dopo una pessima prova in qualifica, che lo ha costretto a partire dalla decima posizione. Dietro di lui Fernandez e Quartararo, chiudono la top ten Zarco e Aldeguer.

Marquez in lacrime

L'urlo al traguardo e poi il pianto. Marc Marquez non riesce a trattenere la commozione sul circuito di Motegi, in Giappone, dove oggi si è laureato campione del mondo per la nona volta, la settima nella classe Motogp. All'arrivo è stato festeggiato dai colleghi, dal fratello Alex e dal team Ducati.

I complimenti di Bagnaia

«Congratulazioni a Marc si merita questo titolo»: Francesco Bagnaia si complimenta con il compagno di squadra Marc Marquez, nuovo campione del mondo della classe MotoGp. Il pilota della Ducati, vincitore del gp del Giappone oggi (nonostante un problema alla sua moto) e della Sprint ieri, parla poi del suo week end giapponese: «Sono felice per la mia performance, continuerò in questo modo»