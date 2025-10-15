Honda, il brasiliano Moreira completa la griglia 2026. Farà coppia con Zarco nel team LRC

Con l'annuncio dell'arrivo del brasiliano Diogo Moreira, 21 anni, nel team Honda-LCR - dove affiancherà Johann Zarco - si completa la griglia di partenza della prossima stagione in MotoGP. Moreira attualmente gareggia nel mondiale Moto2, dove è secondo in classifica dopo aver concluso al 13mo posto nel 2024. Ha vinto tre gare in questa stagione. «Entrare nel Campionato del Mondo MotoGP con Honda-LCR è un sogno che si avvera - ha dichiarato il giovane brasiliano in un comunicato - Non vedo l'ora di imparare, progredire e puntare a ottenere buoni risultati ai massimi livelli del motociclismo». Nel team satellite Honda prenderà il posto del thailandese Somkiat Chantra. Tra le novità dell'anno prossimo anche il pilota turco Toprak Razgatlioglu, proveniente dalla Superbike, che ha firmato per il team Yamaha-Pramac.