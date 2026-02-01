MotoGP, impazza già il mercato piloti: possibile passaggio di Quartararo alla Honda e Martin alla Yamaha nel 2027

Non è ancora iniziata la stagione 2026 e già si parla di quella del prossimo anno. Le due bombe di mercato che stanno circolando in questi giorni riguardano due campioni del mondo: Fabio Quartararo e Jorge Martin. Il primo in Yamaha dal suo arrivo in MotoGP nel 2019, dovrebbe firmare con Honda per le stagioni 2027 e 2028, secondo quanto riportato da motorsport.com. Quartararo, 26 anni, ha vissuto l'apice nella classe regina con il titolo mondiale nel 2021. Poi ha costantemente perso posizioni in classifica. Secondo nel 2022, è sceso al 10/o posto nel 2023 e poi al 13/o nel 2024.

Il 2025 è stato caratterizzato da una leggera ripresa per il francese, con cinque pole position e un secondo posto al Gran Premio di Spagna, che gli hanno permesso di concludere nono nella classifica generale. Attualmente in Malesia per i primi test pre-stagionali sul circuito di Sepang, Quartararo aveva più volte lamentato con la stampa la mancanza di progressi sulla sua moto e le promesse non mantenute dalla Yamaha. Il team ufficiale Honda, in difficoltà nel 2024 con l'ultimo posto nella classifica a squadre e soli 35 punti, ha ribaltato la situazione nel 2025 con un ottavo posto su 11 e 235 punti, inclusi due podi a fine stagione per lo spagnolo Joan Mir, in Giappone e Malesia.

Per lo spagnolo Martín, reduce dalla stagione più dura della sua carriera tra infortuni e difficoltà di adattamento all’Aprilia, firmare con Yamaha significherebbe azzerare le preoccupazioni e concentrarsi finalmente sul 2026. Per ora nessuno rompe il silenzio. E finché non arriveranno le firme ufficiali — che presumibilmente ancora non ci sono — il passaggio di Quartararo alla Honda e quello di Martín alla Yamaha restano le indiscrezioni più calde ed esplosive del paddock MotoGP, che tra un mese darà il via al Mondiale 2026 con il GP della Thailandia