MotoGp, l'ex TP della Haas Gunther Steiner rileva team francese Tech3. Corre in classe regina e Moto3 con Ktm

Dalla Formula 1 alla MotoGp, il manager e ingegnere italiano Guenther Steiner conferma la sua passione per il top del motorismo mondiale guidando un consorzio che acquisirà dall'1 gennaio prossimo la proprietà totale del team francese Tech3, impegnato sia nella classe regina, sia in Moto3 con moto Ktm. Lo ha ufficializzato la MotoGp, informando che Steiner assumerà il ruolo di Ceo, mentre il partner del progetto Richard Coleman sarà team principal al posto di Hervé Poncharal, che resterà al suo posto fino al termine della stagione in corso.

Il team continuerà a competere come Tech3 e con le moto Ktm, mantenendo la sua sede storica in Francia. Il 60enne di Merano (Bolzano) è noto soprattutto per la sua esperienza col team Haas in Formula 1, che ha guidato come team principal dal 2014 al 2023, lasciando a inizio 2024. «Questa è un'opportunità fantastica - ha commentato -. Tech3 è un grande team e ha enorme potenziale e una tradizione impressionante. Siamo entusiasti all'idea di entrare a far parte del paddock della MotoGP, per massimizzare il potenziale del team e di questo sport in continua crescita, contribuendo a portarlo a un nuovo pubblico».