MotoGp, la sfida per il titolo s'infiamma ad Aragon tra Martin, Bezzecchi e Marc Marquez

Prima il mercato, poi la pista. Tra annunci con vista sulla prossima e rivoluzionaria stagione e buoni propositi per le gare in arrivo, la MotoGP torna a correre a Aragon con un bel numero di piloti ancora in corsa per il titolo, a partire da Jorge Martin in testa alla classifica seguito dal compagno in Aprilia Marco Bezzecchi (a -31 punti) e naturalmente da Marc Marquez («Aragón é un tracciato che esalta al massimo le mie caratteristiche», ha ricordato), quarto in graduatoria dietro a Ogura e con 40 punti di distacco.

Premesse e sogni iridati che assicurano spettacolo per il GP spagnolo anticipato da una serie di novità sulla nuova griglia di centauri pensata per il 2027, anno in cui entrerà in vigore il regolamento che darà il via a una nuova era per la MotoGP. E così Luca Marini passerà ai colori Tech3 dalla prossima stagione e dopo tre anni lascia Honda sostituendo Enea Bastianini che ha firmato con Aprilia Trackhouse fino al 2028. Vincente in Moto2 e sul podio nella classe regina, il fratello di Valentino Rossi ha debuttato in MotoGP nel 2021, dopo aver concluso la stagione 2020 al secondo posto nella categoria intermedia.

«Luca - spiega Guenther Steiner, Ceo di Tech3 - è un pilota che osserviamo da vicino. Siamo molto lieti di dargli il benvenuto in Tech3 a partire dal 2027. Porta con sé una grande esperienza, ma anche la mentalità e l'approccio giusti per quello che stiamo realizzando con la nostra realtà. Il 2027 sarà un grande momento di svolta per la MotoGP. Avere un pilota che può contribuire ai nostri progressi sarà fondamentale». Sempre in vista della stagione che vedrà il taglio della cilindrata, meno aerodinamica e l'addio ai dispositivi di assetto, Fermin Aldeguer vestirà i colori giallo fluo del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, la squadra di Valentino Rossi.

Il pilota spagnolo, attualmente al suo secondo anno in MotoGP, sarà pilota ufficiale Ducati Corse e disporrà di una Ducati Desmosedici GP factory. Classe 2005, Aldeguer è il pilota più giovane della griglia e uno dei più grandi talenti del panorama MotoGP, come ha già mostrato in pista. L'esordio in MotoGP arriva nel 2025, anno in cui conquista tre podi e la sua prima vittoria nella classe regina (in Indonesia), diventando il secondo pilota più giovane di sempre a vincere nella categoria. Chiude la stagione del debutto fra i primi dieci ed è rookie dell'anno.

Attualmente, Aldeguer è undicesimo in campionato, con un podio all'attivo (Barcellona) nonostante abbia perso tre gare. «Siamo entusiasti di poter confermare che Fermin correrà con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team nel 2027 - ha detto Alessio Salucci, team director - E' un pilota giovane che ha mostrato un grande talento sin dal suo debutto in MotoGP, dove si è reso subito protagonista. Non vediamo l'ora di accoglierlo nella squadra, dove disporrà di una Desmosedici GP factory in quanto pilota ufficiale Ducati Corse. Gli daremo il massimo supporto per raggiungere i nostri obiettivi. Ancora una volta, ringrazio Ducati per il totale appoggio sia in termini umani che tecnici e tutti i nostri partner, che supportano questo incredibile progetto».