Gp Francia, la Honda di Zarco a sorpresa trionfa sotto il diluvio, secondo Marc Marquez. Bagnaia cade e poi riparte

Una gara pazza e caotica a Le Mans a causa della pioggia intermittente che alla fine ha premiato il pilota di casa Johann Zarco, bravo a montare subito le gomme da pioggia e a non toglierle più. Un trionfo, di un centauro francese nel Gran Premio di Francia era arrivato l'ultima volta ben 71 anni fa; questa volta ha mandato in estasi il pubblico transalpino che nel tempio mondiale della velocità ha fatto segnare il record di spettatori con oltre 310mila presenze nel weekend.

Ottimo secondo, grazie ad una condotta accorta e intelligente, Marc Marquez su Ducati ufficiale che grazie alle contemporanee cadute del fratello Alex (ritiratosi nelle ultime fasi del Gp) e del compagno di squadra Francesco Bagnaia (16/o al traguardo) ha preso il largo nella classifica del Mondiale piloti: ora è a +22 su Alex e +51 su 'Pecco'. Sul podio anche Fermin Aldeguer su Ducati del team Gresini seguito dalla Red Bull Ktm di Acosta. Si è di fatto conclusa al primo giro la gara di Francesco Bagnaia, toccato da Bastianini e finito nella ghiaia: l'italiano, col sedicesimo posto finale, ha perso ulteriore terreno in ottica iridata. La gara era cominciata all'insegna del caos a causa della pioggia intermittente sul circuito della Sarthe: la direzione corsa l'aveva dichiarata bagnata, ma moltissimi piloti avevano deciso di rientrare ai box e inforcare la moto da asciutto dopo il giro di schieramento.

Caduta per Bagnaia

Una procedura per altro non consentita e costata a tutti loro un doppio long lap penalty. Bagnaia aveva deciso di rimanere sulle rain, come fatto da Zarco, ma al primo giro è arrivata la caduta, innescata da un errore della Ktm dell'ex compagno Enea Bastianini. Quando ha ricominciato a piovere tutti sono tornati sui loro passi e a quel punto Zarco ha avuto strada libera per trionfare, riportando una RC213V sul gradino più alto del podio a oltre due anni di distanza dall'ultima volta (Rins ad Austin nel 2023). Un'enorme soddisfazione anche perché è diventato il primo pilota francese a vincere in patria dai tempi di Pierre Monneret (era il 1954). Quando tutti aspettavano il poleman Fabio Quartararo, caduto troppo presto.

Le parole di Zarco e Marquez

«Sei il primo francese a vincere il Gp di Francia dopo 71 anni? E' una cosa che non riesco ancora credere - ha detto il pilota della Honda Lcr appena arrivato sul traguardo - ho rischiato di bruciare le gomme e poi è scesa più pioggia e per me è andata bene. E' magico, non avrei mai creduto che sarebbe potuto succedere. La scelta delle gomme alla fine è stata giusta. Quando tutti bruciavano le gomme abbiamo costruito il nostro vantaggio, è uno dei momenti più belli della mia vita non riesco ancora a crederci». Felice anche Marc Marquez per aver allungato in classifica: «è stata una gara pazza, specialmente nella prima parte è stata folle e per me è stata la strategia giusta. Zarco oggi era semplicemente più veloce di me. Sono contento perchè è una di quelle domeniche in cui puoi lasciare tanti punti, ed io ne ho già persi tanti»