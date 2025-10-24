In Malesia Ducati sottotono e Pecco Bagnaia ancora in crisi. A Sepang vola la Ktm di Pedro Acosta

Marc Marquez ancora fuori per la spalla rotta, Ducati sottotono e Pecco Bagnaia ancora in crisi, così a Sepang per la MotoGp va in scena il piccolo show di Pedro Acosta: il giovane pilota della Ktm firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gp della Malesia di MotoGp, precedendo il francese Johann Zarco della Lcr Honda e l'australiano Jack Miller della Yamaha Pramac. Alle loro spalle Fabio Quartararo con la Yamaha. Primo degli Italiani Fabio Di Giannantonio che precede Franco Morbidelli, compagno di squadra della Vr46 Ducati. Poi spazio ai tre spagnoli Pol Espargaro (Tech3 Ktm), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Alex Rins (Yamaha) Non ce l'hanno fatta a qualificarsi direttamente per la Q2 Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi.

Il torinese è arrivato 12mo, mentre il pilota della Aprilia ha realizzato il 15mo tempo. Entrambi dovranno quindi passare dalla Q1. Quindi ancora un fine settimana alla ricerca di un assetto migliore per Bagnaia: cambi moto, interventi meccanici e sorrisi stentati non lasciano presagire un clima positivo nel team Ducati. A discapito del due volte campione del mondo va detto che tutte le rosse sono apparse in difficoltà. In ripresa Ktm, Honda e Yamaha che hanno accorciato il gap contro la moto di Borgo Panigale. Ktm vuole sfruttare l'indecisione delle rosse e sorprendere gli avversari grazie alla aggressività in pista di Acosta. Per il momento il weekend non è positivo neanche per l'Aprilia: la moto di Noale, però, è sempre stata in difficoltà sulla pista malese.